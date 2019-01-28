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Google Coral裝置跑分現身！疑似Google Pixel 4

2019-01-28 23:01聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!

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新的一年開始，各家手機大廠也在忙開發新一代旗艦手機，而最近知名跑分網站 GeekBench 上，就出現了一款「Google Coral」的新裝置。這新裝置搭載著還沒發表、也還沒有進行測試的 Android Q 系統，因此國外推測這很可能是 Google 新一代 Pixel 4 的工程機。

根據 GeekBench 的資料，這部 Google Coral 手機的單核跑分 3,296 分、多核心跑分達 9,235 分，搭載 Qualcomm 高通八核心處理器、6GB 記憶體、Android Q 系統。

從這跑分結果來看，Google Coral 比搭載高通 Snapdragon 845 的 Pixel 3 手機更高分，因此有國外網站推測這處理器很可能是最新的 Snapdragon 855 旗艦處理器，只是… 6GB 記憶體似乎稍嫌不足，或許等到上市時會增加到 8GB Ram 也說不定。

從這跑分數據來看，國外科技網站推測這應該是新一代旗艦 Google Pixel 4 工程手機，但也有部分科技網站認為它有可能是新一代 Chromebook 也說不定，究竟這部 Google Coral 到底是什麼，只能等 Google 發表才會揭曉了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：gizmochina、9to5google

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