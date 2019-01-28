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三鏡頭、捨棄LCD螢幕 那些2020年iPhone可能會有的轉變

2019-01-28 20:30電獺少女

還有主鏡頭區塊超大的渲染圖……

財報以及庫克的聲明都顯現了，iPhone賣得並不好，各界都預估會熱賣的iPhone XR，儘管占三款新機銷量的近乎一半，但銷售表現依然算是不如預期。各界外媒紛紛猜測蘋果的下一步，到底要把哪些厲害的硬體、設計放在iPhone上，才能讓用戶們回心轉意呢？印度比價網站CompareRaja信誓旦旦地說：他們有一些證據，證明蘋果正在測試iPhone的三鏡頭，於是乎國外設計師Hasan Kaymak就畫了張渲染圖

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(圖片來源：Hasan Kaymak)

……OK儘管Linda不是果粉，但依然覺得這個鏡頭排列實在太醜，有違蘋果的美學，三鏡頭可能是真的，但渲染圖就參考用吧。另外華爾街日報報導，為蘋果提供LCD螢幕的公司Japan Display正在尋求資金援助，因此他們推判蘋果極有可能在新iPhone減少使用LCD螢幕，頂多是使用在iPhone XR的二代產品上

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但今年大熱的5G手機，短期內應該不會看到iPhone推出。據傳Intel為蘋果準備的8060晶片，在iPhone上出現了散熱問題，會導致機身過燙、電池壽命過短。因此，可能需要更多的研究時間才能等到5G版iPhone的問世

(新聞來源：The Wall Street JournalVersusReuters)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone蘋果螢幕

電獺少女

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