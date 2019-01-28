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LG V40 ThinQ默默在台上市 主打前後5組相機設計

2019-01-28 17:52楊又肇

去年推出的LG旗艦手機V40 ThinQ，稍早終於在台默默推出，確定將以新台幣24900元提供銷售，預計於1月30日起在全台LG經銷通路同步開賣，配色部分將分別推出鉑金灰、摩洛哥藍兩款配色，首賣隨貨送韓國進口保護殼背蓋。

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V40 ThinQ將特色放在前後5組相機設計，其中分別包含採用1200萬畫素、78°拍攝範圍、f/1.5光圈與1.4μm感光度設計的主鏡頭，以及對應2倍光學變焦、f/2.4光圈、45°拍攝範圍、1.0μm感光度設計的1200萬畫素望遠鏡頭，另外配置對應107°拍攝範圍與f/1.9光圈的1600萬畫素廣角鏡頭。

相比華為在P20 Pro主相機模組分別採用4000萬畫素主鏡頭，以及800萬畫素望遠鏡頭，另外搭配一組可提昇對比、細節顯示的2000萬畫素鏡頭，V40 ThinQ整體解像能力雖然不比P20 Pro，但在光圈、廣角細節拍攝都有不錯表現。

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另外，LG也在V40 ThinQ的相機功能加入名為三重預覽 (Triple Preview)設計，讓使用者可一次檢視三組鏡頭所拍出畫面影像縮圖，或是利用三重拍攝 (Triple Shot)功能，一次透過三組相機鏡頭捕捉三張畫面，另外在拍攝之後也能自動藉由加上轉場效果與背景音樂產生一組短片。

而視訊鏡頭則分別採用800萬畫素與500萬畫素組合設計，分別對應f/1.9光圈、80°拍攝範圍與1.12μm感光度，以及f/2.2光圈、90°拍攝範圍與1.12μm感光度設計，另外也支援人像拍攝模式。

至於在硬體規格方面，V40 ThinQ基本上與先前推出的G7 ThinQ同樣採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，並且配6GB記憶體與64GB起跳儲存容量，另外也如先前預告搭載6.4吋、QHD+解析度，並且維持瀏海造型設計的OLED螢幕，另外則配置3300mAh電池電量，聲音部分也如G7 ThinQ搭載Quad DAC數位音訊處理晶片，以及Boombox喇叭設計，機身也加入IP68防水防塵與Qi無線充電設計。

機身部分也如先前說明，藉由Silky Blast製程技術讓外觀質感更加柔順，藉此讓手部觸感變得更好，並且維持7.7mm厚度設計。作業系統部分，原本以為V40 ThinQ會隨著Google公布新版Android 9.0 Pie而預設搭載，但目前仍是維持採用前一版作業系統，預期要等到之後才會透過OTA升級至最新版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國外配

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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