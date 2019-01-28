店頭宣傳素材顯示Galaxy S10系列加入名為PowerShare的逆向無線充電功能

相關消息顯示，三星預計在下個月揭曉的Galaxy S10系列，將會加入名為PowerShare的逆向無線充電功能，讓Galaxy S10可以透過無線充電感應方式幫其他手機補充電力。

分享 facebook

相同的設計，先前已經出現在華為Mate 20 Pro，讓Mate 20 Pro、iPhone 8系列、iPhone X、iPhone XS系列，或iPhone XR能以無線充電感應方式補充電力。

除了PowerShare無線充電共享功能，Galaxy S10系列手機還包含支援螢幕下指紋辨識、三鏡頭主相機設計，但從先前曝光消息來看，預期部分功能僅會出現在高階機種。

在先前消息中，Galaxy S10系列將推出三種版本，名稱將分別為Galaxy S10E、Galaxy S10，以及Galaxy S10+，其中似乎僅有Galaxy S10E採用近全平面的螢幕設計，但背面仍與其他兩款新機維持採用雙側曲面設計，包含Galaxy S10與Galaxy S10+則均維持前後雙側曲面設計。

另外以先前釋出傳聞來看，Galaxy S10系列將區分採用三星自有Exynos 9820處理器，或是Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種規格，而螢幕尺寸將區分為5.8吋、6.1吋與6.7吋三種設計，儲存容量預計從128GB起跳，最高可達1TB規格，記憶體容量最高也可能搭載10GB設計，並且搭載One UI操作介面設計的Android 9.0作業系統，以及類似華為GPU Turbo的加速功能。

三星預期會以6.7吋Galaxy S10+額外推出支援5G連網規格版本，但有可能不會太快進入市場銷售，初期可能僅以支援4G LTE連網功能的Galaxy S10系列機種銷售為主。除了Galaxy S10 三星計畫同步揭曉新款Galaxy Fit健康手環與Galaxy Buds無線耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》