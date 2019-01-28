Nokia 9 PureView將現身 HMD Global確認將於MWC 2019展前揭曉新機

日前已經有不少傳聞的Nokia 9 PureView，稍早由HMD Global證實將於MWC 2019展前活動揭曉。

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HMD Global稍早釋出預告，確認將在MWC 2019展前活動揭曉新機，而從預告內容更顯示其中一款就是日前有不少傳聞的Nokia 9 PureView。

在先前傳聞中，Nokia 9 PureView將搭載特殊環繞排列方式呈現的5組相機鏡頭，另外則配置LED補光燈與疑似雷射對焦輔助元件，同樣將採用蔡司鏡頭提昇拍攝畫質表現。

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另外，螢幕部分預期採用5.9吋OLED面板規格，並且對應QHD解析度與先前已經用在Nokia 8.1等機種的PureView顯示技術，處理器則維持採用Qualcomm Snapdragon 845，以及6GB或8GB記憶體，配置128GB儲存容量，電池容量則預期為4150mAh。

相關傳聞中，更指出Nokia 9 PureView將搭載螢幕下指紋辨識功能，並且搭載IP68防水設計，同時也支援無線充電。

除了Nokia 9 PureView，預期HMD Global也會更新既有系列機種系列，例如推出新款搭載Android Go作業系統的Nokia 1 Plus，或是其他以Android One形式打造的手機產品，另外也預期推出新款Nokia Original Series系列復刻功能機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》