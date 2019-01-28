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Android Q可能會加入安全性更高的人臉辨識系統

2019-01-28 09:19楊又肇

在稍早曝光資料中，顯示Android Q將可能加入安全性更高的人臉辨識系統，藉此強化Android手機人臉識別可靠性。

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根據荷蘭消費者保護監管機構Consumentenbond透露說法，目前約有38%比例的Android均搭載人臉辨識功能，但包含華為P20、三星Galaxy A8系列手機的人臉辨識基本上沒有太大安全性可言，幾乎僅需透過有該名使用者臉譜的照片即可進行解鎖。

或許因為如此，Google計畫在下一版Android Q內強化人臉辨識安全表現。

從XDA Developers論壇網站釋出消息，在疑似Android Q作業系統的早期編碼內容裡出現許多與人臉辨識相關敘述，其中顯示新版人臉辨識功能將可用於解鎖裝置，同時也能對應支付款項或用於開啟指定app，一旦透過人臉辨識系統驗證失敗，同樣也會出現錯誤提示，並且改以密碼等方式驗證身分。

雖然目前已經有不少Android手機都已經加入人臉辨識，部分機種更強調可透過結構光識別系統強化辨識安全可靠性，但畢竟還是透過額外附掛方式應用在現有Android作業系統，因此若未來Android Q以原生形式整合安全性更高的人臉辨識系統，勢必能讓使用者更安心使用。

除了對應安全性更高的人臉辨識系統，先前消息也指出新版Android Q將原生加入黑暗模式顯示設定、針對鎖卡機加入更多限制，同時也可能取消Android Beam感應傳輸功能，並且加入更流暢的多工操作模式，另外也針對多螢幕操作加入介面最佳化設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人臉辨識荷蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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