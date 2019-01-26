小米首款Android Go手機 紅米Go外型、規格曝光

先前已經有消息傳出的小米首款Android Go形式手機，將以紅米Go (Redmi Go)名稱推行，而稍早再次有關於此款新機更進一步細節釋出。

(圖／擷自SlashLeaks網站) 分享 facebook

疑似紅米Go的宣傳文件內容顯示，此款新機將採用16:9顯示比例的5吋螢幕，解析度微1280 x 720，搭載Qualcomm Snapdragon 425處理器、1GB記憶體與8GB儲存容量，另外可透過micro SD記憶卡擴充128GB儲存容量，電池容量則為3000mAh。

而相機規格部分，紅米Go分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及支援HDR拍攝功能的800萬畫素主相機，並未像其他機種搭載雙鏡頭模組設計，還是考量本身以Android Go形式打造，最主要還是鎖定網路連接資源有限、消費預算不高的使用需求，因此相機規格相對還是會簡單一些，但依然提供足夠的拍攝使用設計。

作業系統方面則直接採用基於Android 8.1的Android Go作業系統，並且預設搭載Go系列app，讓使用者能以更少網路連接資源即可獲得更多內容瀏覽體驗。

至於機身顏色則分別推出黑色與藍色兩種選項，建議售價預期將會落在5200披索，初期預計在印度、菲律賓在內海外市場推行，可能不會在中國或台灣在內市場競爭激烈地區推行。

在紅米從小米旗下子品牌進一步拆分獨立之後，意味小米旗下品牌產品價位劃分可以更細膩，除了可讓小米品牌產品可將價格帶往上提昇，同時也能讓紅米品牌產品滿足更多市場需求。因此，藉由紅米品牌推行價格更低的Android Go形式手機，小米將維持以小米品牌推行Android One形式手機產品，藉此對應不同市場需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》