魅族Zero是一款採螢幕零開孔、全eSIM通訊、18W無線充電的手機

相較三星、華為先後在新款手機導入螢幕開孔設計，魅族則是始終維持在上下極窄邊框，並且藉由左右曲面螢幕形式設計，讓手機螢幕顯示佔比進一步放大，在此次推出的魅族Zero更是強調採用無瀏海造型、無開孔設計螢幕，並且以ONE PIECE Unibody形式打造一體成形的陶瓷機身。

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除了強調以更高的螢幕顯示佔比，魅族Zero更強調搭載mSound 2.0螢幕發聲技術，讓螢幕本身即可藉由內部聲音傳導元件「發聲」，並且可在手機以任一方向持握時正常接聽電話。此外，魅族Zero也因應趨勢搭載螢幕下指紋辨識設計，讓螢幕不會因為各類元件需求影響顯示佔比提昇。

而在其他部分，魅族Zero也分別導入Super mCharge Wireless無線超級快充，讓無線充電功率提昇至18W，藉此加快無線充電效率，其他則採用mEngine橫向線性馬達與IP68等級防水設計，本身則採用eSIM形式通訊，並且去除實體SIM卡槽。

硬體規格方面則分別搭載Qualcomm Snapdragon 845處理器、2000萬畫素視訊鏡頭、1200萬畫素+2000萬畫素的雙鏡頭主相機等設計。

魅族Zero暫時尚未公布具體細節與售價，同時因為僅採用eSIM通訊，因此僅會先在中國特定開通eSIM服務地區集資推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》