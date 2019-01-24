採挖孔螢幕放大顯示佔比的Galaxy A8s在台揭曉 2/1正式上市

去年底在中國率先揭曉的Galaxy A8s，今日 (1/24)於台灣地區宣布上市消息，分別推出採漸層色調設計的藍色與黑色款式，同時也確認單機售價為新台幣14990元，預計2月1日起於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大與三星經銷通路開放銷售。而在2月28日前購買Galaxy A8s，將額外加贈雙向閃電快充行動電源10000mAh。

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Galaxy A8s採用三星去年提出的Infinity-O Display的挖孔螢幕設計，其中採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，台灣地區推行版本則採用6GB記憶體及128GB儲存容量規格，電池部分則採用3400mAh，並且支援USB Type C的PD輸出快充，通訊規格則支援雙4G、VoLTE、VoWiFi等設計，同時支援WiFi 802.11ac連接規格。

以Infinity-O Display挖孔形式設計的全尺寸螢幕，分別對應Full HD+解析度與6.4吋規格，本身採用LCD面板設計，而非採用三星旗下AMOLED螢幕規格，機身背面則採用漸層色彩設計，台灣地區配色分別提供藍色與黑色，同時搭配指紋辨識器，並且支援人臉辨識解鎖，作業系統中也支援安全資料夾、雙重帳號登入等功能。

相機則採用f/2.0光圈、2400萬畫素視訊鏡頭，以及分別搭載f/1.7光圈、2400萬畫素鏡頭，f/2.2光圈、500萬畫素景深鏡頭，並且搭配2倍光學變焦設計、f/2.4光圈、1000萬畫素遠焦鏡頭，藉此構成三鏡頭設計的主相機模組，滿足多數拍攝使用需求。而在相機功能部分，Galaxy A8s同樣搭載智慧美顏、專業打光、20種場景辨識功能、AR貼圖、虛擬人偶、濾鏡效果等設計。

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採Infinity-O Display的挖孔螢幕設計，讓螢幕顯示佔比可具體提昇 分享 facebook

Infinity-O Display的挖孔螢幕設計 分享 facebook

主相機的三鏡頭組合分別搭載f/1.7光圈、2400萬畫素鏡頭，f/2.2光圈、500萬畫素景深鏡頭，並且搭配2倍光學變焦設計、f/2.4光圈、1000萬畫素遠焦鏡頭 分享 facebook

機身採漸層設計，分別提供藍色與黑色款式，台灣地區並未引進綠色版本 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》