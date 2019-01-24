雷軍：因授權費用與成本加總 5G手機至少貴台幣3000元左右

預計今年開始推行的5G連網手機，先前時候就有不少看法認為此類新機售價將比現行4G手機產品更高，至少將會增加人民幣500元 (約新台幣2300元)價差，而就小米執行長雷軍稍早於微博回應說法，表示若再加上專利授權費用的話，一款5G連網手機至少要比現有4G手機貴上人民幣700元 (約新台幣3200元)。

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若依照市場估計5G連網晶片與相關成本加總約增加人民幣300元至400元費用，未來5G連網手機售價可能相比現有4G連網手機約增加人民幣500元，但其中可能包含手機業者本身在5G連網手機相關設計成本，以及授權費用等差異，因此雷軍表示實際增加幅度將增加至人民幣700元。

同時，不同5G連網晶片技術授權費用也會有落差，因此可能會間接影響5G連網手機實際售價，而手機本身附加功能與設計同樣也會影響價格走向。

若以去年揭曉的小米MIX 3建議售價從人民幣3299元起跳，意味5G版本售價將會落於人民幣4000元起跳，但實際細節依然要等小米接下來在MWC 2019揭曉內容而定。

以目前旗艦等級的4G連網手機產品價位約落在新台幣25000元以上，甚至已經超過新台幣3萬元以上價位，初期同樣設定以旗艦機種形式推行的5G連網手機，實際價格可能也會落在新台幣3萬元左右區間，並且可能因為規格設計不同，使得價格將往上累加。

目前包含小米在內廠商預計在接下來的MWC 2019期間揭曉首批5G連網手機產品，藉此因應今年即將商用化推行的5G連網服務。而除了Qualcomm將提供5G連網晶片，包含三星、Intel、聯發科、華為在內晶片廠商也準備推行自有5G連網晶片，預期讓更多手機可以擁有5G連網能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》