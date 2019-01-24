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Facebook與空中巴士合作 要透過飛行器提供寬頻網路

2019-01-24 08:34楊又肇

Facebook以太陽能運作，提供偏遠地區足夠的無線網路連接資源的大型無人飛機「Aquila計畫」，雖然過去曾經成功協助超過300萬人連接網路，但後續卻因為部分結構性故障問題引起美國國家運輸安全委員會注意，並且認為Facebook此款大型無人飛機有潛在風險，最後由Facebook於2018年以「完成階段性任務」為由宣布終止發展。

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不過，相關消息則指出Facebook準備與空中巴士持續合作，預計透過高空飛行器提供高速寬頻網路，並且預計在澳洲地區進行測試。

其實Facebook在去年11月便與空中巴士達成協議，預計藉由說服服國際電信聯盟開放更多針對「高空平台站 (High Altitude Platform Station,HAPS)」提供使用的頻寬資源，藉此讓長時間停留在高空的飛行載具可發送高速連網訊號。

Facebook在後續回應證實，目前確實與合作夥伴針對高空平台站連接應用進行發展，但並未透露具體細節。

除了先前推行的大型無人飛機「Aquila計畫」，以及與空中巴士合作項目，Facebook針對許多缺乏資源、偏遠地區提供不同網路連接服務，甚至利用現有基礎建設讓使用者能以更低廉方式取得網路資源，例如透過廣告觀看等方式換取上網時數，並且透過Internet.org (後續更名為Free Basics)的服務讓更多人能連接網路資源，但後續因限制僅能連接Facebook旗下與合作網站服務，因此遭人指控違反網路中立原則。

目前不僅Facebook期望透過更多免費或低價網路連接資源吸引更多人上網，藉此增加本身服務使用人數，包含Google在內廠商也開始打造各類網路連接服務，讓更多人更能方便使用網路資源獲取知識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空中巴士Facebook網際網路

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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