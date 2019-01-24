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Android Q可能針對鎖卡手機加入可讓電信業者設定更多限制設計

2019-01-24 10:19楊又肇

近期消息除了透露Google預計今年釋出更新的Android Q將新增黑暗模式，並且針對隱私權限提供更細控制選項，在進一步的系統編碼敘述中，似乎更透露Android Q將會加入更多可讓電信業者控制選項，其中包含可針對雙SIM卡槽設計加入鎖機相關設定。

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雖然台灣地區目前已經幾乎沒有電信業者推行鎖機版手機，但包含美國、日本在內國家地區的電信業者仍維持提供鎖機版本，透過更高電信資費優惠等誘因吸引消費者維持使用自家提供服務，而部分國家地區的電信業者更透過鎖機版手機維持用戶使用比例。

而從9to5Google網站報導指出，Google似乎計畫在Android Q作業系統內加入更多提供電信業者客製化選項，其中包含可針對雙SIM卡槽設計的手機加入進一步限制，除了第一組SIM卡槽可針對電信業者需求，限制僅能使用電信業者提供通訊服務，在第二組SIM卡槽也能加入相同限制。

這樣的功能設計，意味過往鎖卡手機可透過第二組卡槽使用其他電信業者SIM卡的情況將面臨限制，可能讓使用者更無法任意使用不同電信業者提供服務。當然，電信業者也能設置若要使用第二組SIM卡，第一組卡槽必須放入指定電信業者發行SIM卡的條件限制，藉此讓鎖卡機種能有更多設置模式，甚至也能進一步限制以MVNO形式跨網使用的電信服務。

不過，目前Google尚未公布Android Q初步細節，因此還無法確認目前曝光的系統編碼內容是否將會成為正式功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

隱私權

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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