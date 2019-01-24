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iOS 12.1.3更新 解決照片橫線、CarPlay中斷等問題

2019-01-24 13:35三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：RedmondPie
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Apple釋出了iOS 12.1.3更新，這次更新是iOS 12推出以來第五次更新，也是繼iOS 12.1更新後檔案較大的更新，這次修正了照片會出現橫線瑕疵、iPhone XS/XS Max/XR系列在CarPlay中斷連線…等問題，也針對HomePod重新啟動問題修正，使用者們可以趕緊更新唷！

iOS 12.1.3更新內容

iOS 12.1.3包括iPhone或iPad的錯誤修正，這次更新修正內容包括：

修正在「訊息」的「詳細資料」顯示方式中，影響相片捲動的問題

解決從「分享頁」傳送的照片上出現橫線瑕疵的問題

修正 iPad Pro（2018 年）使用外置音訊輸入裝置時音訊失真的問題

解決可能導致部份CarPlay系統與 iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max中斷連線的問題

此外，這次更新也針對HomePod進行修正，包括：

修正HomePod重新啟動的問題

解決Siri停止聆聽指令的問題

如何更新到iOS 12.1.3

圖片及資料來源：RedmondPie
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iOS 12.1.2在iPhone XS Max容量大約是333.8MB，如果你在安裝之前空間不夠的話，別忘了要先整理一番（相關文章：【iOS 9教學】輕鬆管理iPhone、iPad的儲存空間，一鍵刪除佔空間又少用的App！https://app.yipee.cc/75243/），而且更新前最好能先透過iTunes或iCloud進行備份。

另外，如果你是JB越獄的使用者，建議先別急著更新，緩一緩等JB大神釋出越獄軟體再更新，但別忘了JB會有風險存在喔

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：RedmondPie

SiriiPhoneiOS

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