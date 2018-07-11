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宏達電劍指新藍海 區塊鏈手機Q3問世

2018-07-11 09:46中央社 台北11日電

宏達電劍指新藍海，融合區塊鏈概念與技術，研發智慧機新功能，今天宣布用戶在HTC官...
宏達電劍指新藍海，融合區塊鏈概念與技術，研發智慧機新功能，今天宣布用戶在HTC官網預約加入，可於今年第3季搶先體驗去中心化行動裝置設備Exodus，預計年底前推出測試版。歐新社
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宏達電今天宣布，將在第3季推出全球首款區塊鏈手機Exodus，目標透過創建世界上首款專用於去中心化應用和安全性的手機擴展區塊鏈生態系，宏達電並宣布和區塊鏈NFT遊戲謎戀貓合作。

智慧機市場競爭，已步入紅海階段，宏達電劍指新藍海，融合區塊鏈概念與技術，研發智慧機新功能，今天宣布用戶在HTC官網預約加入，可於今年第3季搶先體驗去中心化行動裝置設備Exodus，預計年底前推出測試版，售價目前暫未公布。

HTC區塊鏈長陳信生表示，鑑於新網路世代對自己的數位資訊更加重視，現在正是推動大眾開始追求擁有自身「數位身分識別」的最佳時機。也因此Exodus計畫將從最私人的裝置手機著手，從一切線上資料的源頭作為計畫起點，此計畫將大力推動當今網路的去中心化，為使用者重塑一個更理想自在的使用環境。

陳信生進一步表示，舊時代的版權和隱私法規恐逐漸無法保護現代的文本和語意，Exodus可重新獲得個人身分識別和數位資訊中存在價值的控制權，這次HTCExodus的發布，其中包括一個非常重要的冷儲存（ColdStorage）電子錢包，將可實現此一目標。

HTC並和熱門的區塊鏈NFT遊戲「謎戀貓（Crypto Kitties）」合作，將於限定的HTC行動裝置上獨家發行，並以2018新旗艦機HTC U12+作為首發舞台（限定可適用地區），打造獨一無二線上交易平台，提供創作人得以發行與交易自身的數位稀有品。與「謎戀貓」的獨家合作也將是打造非同質化收藏品，構築加密遊戲應用商店的第一步。

同時，HTC也宣布與謎戀貓的手機遊戲商Animoca，以及致力於數位資產所有權加密計畫的Bitmark成為合作夥伴關係，加速區塊鏈領域的進展。

宏達電並強調，這僅是HTC致力於人類權利免於被商品化的第一步。

HTC區塊鏈手機遊戲

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