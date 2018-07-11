OPPO A5揭曉 加入全尺寸螢幕、雙鏡頭相機與雲端數位助理

OPPO宣布推出全新入門新機A5，同樣導入6.2吋全尺寸螢幕與1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭主相機模組，預計將在7月13日於中國地區率先上市，之後也會在台灣市場推出。

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建議售價以人民幣1500元價格推出的OPPO A5，分別採用Qualcomm Snapdragon 450處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，同時也能藉由micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池則採4230mAh容量設計，而6.2吋螢幕則採用1520 x 720解析度規格，並且配置1300萬畫素+200萬畫素雙鏡頭主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭。

此外，OPPO A5也加入以雲端運作為基礎的數位助理服務「小歐」，並且可藉由OPPO提供雲端服務備份手機資料、聯絡資訊等內容。

在此之前，OPPO已經推出同樣導入「瀏海」螢幕與人工智慧相機的入門機種A3，但處理器規格採用聯發科Helio P60，並且採用4GB記憶體與128GB儲存容量，以及3400mAh電池電量，相機則採用1600萬畫素規格，同樣配置800萬畫素視訊鏡頭，相比此次宣布推出的A5則主要在螢幕尺寸與相機規格有明顯不同。

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