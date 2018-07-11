HMD Global另一款「瀏海」手機 Nokia X5近期將於中國揭曉

今年稍早在中國地區宣布推出採「瀏海」造型螢幕的Nokia X6之後，HMD Global稍早也預告將在中國地區推出另一款新機，預期將以Nokia X5為稱，同時國際版名稱則預期為Nokia 5.1 Plus，預期定位將是2018年款Nokia 5的加強版本。

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中國工信部其實在不久前就已經出現HMD Global型號為「TA-1109」的新機，預期就是即將在中國地區推出新機Nokia X5，國際版則將以Nokia 5.1 Plus為稱，而百度貼吧上也出現疑似此款新機的實際渲染圖像，預期將推出藍色、黑色與白色三款配色。

至於硬體規格方面，Nokia X5預期沿用先前已經推出的Nokia X6設計語言，同樣採用「瀏海」造型螢幕，但尺寸預期將在5.86吋設計，處理器將採用聯發科Helio P23，分別採用1300萬畫素+800萬畫素雙鏡頭主相機，而視訊鏡頭預期也是800萬畫素規格，分別將推出3GB、4GB或6GB記憶體容量版本，以及32GB或64GB儲存容量規格，電池容量則為3000mAh，將依照不同電信業者需求或市場需求提供不同規格版本。

Nokia X5可能將以人民幣799元與999元價格上市，目前暫時還不確定是否引進台灣市場。

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