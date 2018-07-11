相關專利曝光 OPPO也加入螢幕可凹折手機設計競爭

除了聯想、小米、華為等中國廠商先後表態將加入螢幕可凹折使用手機產品競爭，OPPO稍早也提出旗下螢幕可折疊使用設計專利。

(圖／擷自LetsGoDigital網站) 分享 facebook

根據LetsGoDigital網站報導，OPPO稍早已經註冊多款螢幕可凹折收納的手機設計專利，其中包含如三星、LG等廠商提出可藉由垂直對折收納的形式，或是透過側翻、拉開形式讓手機螢幕可進一步「變大」。

而OPPO在設計專利中額外加入類似「氣囊 (air bag)」般的設計，主要藉由此類設計減少機身凹折過程中產生應力影響，同時也能讓手機內部元件可獲得擠壓力道緩衝，另外在螢幕凹折的機身結構部分，同樣藉由鏈帶形式連接上下或左右機身結構，並且讓軟性螢幕可以對應凹折使用需求。

不過，目前OPPO尚未透露是否確實投入螢幕可凹折手機產品設計，因此提出此類設計專利有可能是為了技術競爭做準備，但可能會選擇在合適時間點才有具體產品推行計畫，例如當螢幕可凹折手機市場成為主流的時候。

以目前手機市場發展情況來看，如何藉由螢幕可凹折使用模式模糊手機、平板產品定位將成為市場發展重點，比方目前持續藉由大尺寸螢幕設計的手機產品取代平板地位，甚至透過全尺寸螢幕設計讓手機大小維持原本設計之下，卻可使用更大尺寸螢幕顯示範圍，而藉由螢幕可凹折特性，則可進一步維持手機相對較小的便利性，攤開後即可當做平板裝置使用的感受。