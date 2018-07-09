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499之亂致申訴量暴增一倍 NCC：每案列管追蹤

2018-07-09 23:06中央社 台北9日電

中華電信門市。 圖／聯合報系資料照片
中華電信門市。 圖／聯合報系資料照片
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中華電信5月行動通訊申訴量，受到499之亂影響比去年同期暴增一倍，NCC今天表示，未來除了會每月持續公布申訴統計，要求業者改善，並列管每個案件，持續追蹤後續處理情形。

國家通訊傳播委員會（NCC）3日發布5月通訊消費申訴分析報告，包括消費爭議數量、申訴類別等資料分析數據，在行動通訊申訴方面，5月3G加上4G總申訴量為1692件，其中又以中華電信505件最多，占總申訴量約29.85%，其次為亞太電信366件、台灣大哥大341件。

NCC分析，主要因為5月各業者推出499促銷方案，由於方案熱銷，導致申辦人潮眾多、客戶臨櫃辦理等候時間長、客服專線不易撥通、網路申辦連線壅塞、提前解約、網速下降等問題，造成申訴量增加。

以中華電信來說，505件申訴量有243件屬於499方案產生的申訴案，約占5成比例；而5月申訴量跟去年同期相比，案件數更成長144%。

NCC副主委翁柏宗今天向中央社記者說，大多數申訴案件都集中在網路連線品質，NCC有專門單位在處理申訴案件狀況，除了每個月會召集業者開會討論，同時也會把所有申訴案件列管，確保業者後續有妥善處理。

翁柏宗指出，其實不只中華電，五大業者申訴案件都比去年同期呈現增加趨勢，已要求業者檢討改善，他也呼籲業者做好網路品質維護，保障消費者權益。

NCC中華電信

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