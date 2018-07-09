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三星計畫推出三款Galaxy S10 指紋辨識位置要移到這

2018-07-09 08:39楊又肇

雖然三星接下來的重點將會聚焦在新款Galaxy Note 9，但關於計畫明年推出的Galaxy S10則持續有不少消息。就稍早南韓所傳出說法，三星明年準備推出的Galaxy S10將會有三種不同機種，其中兩款分別將是主流款機種與硬體規格加強版，預期將會採用螢幕下指紋辨識設計，而另一款入門機種則將維持傳統指紋辨識器形式，但可能將指紋辨識器移往機身側面。

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在此之前，三星原本計畫將螢幕下指紋辨識應用在Galaxy Note 8等機種，但因為整體使用體驗不佳，而將指紋辨識器從正面螢幕區塊移往機身背面。

不過，從近期消息指出三星將可能在明年推行新機採用螢幕下指紋辨識設計，同時藉由名為Sound On Display的面板技術，讓螢幕本體即可傳導聲音內容，藉此讓螢幕顯示面積能因為移除不必要的擴音元件而提昇，顯示三星確實可能計畫在即將推出的Galaxy S10導入螢幕下指紋辨識功能。

而就南韓The Bell報導指出，三星計畫讓明年推出的主流款Galaxy S10，以及硬體規格加強版Galaxy S10+採用螢幕下指紋辨識功能，但入門款機種則預期不會採用相同設計，而是將指紋辨識器從機身背面移至機身側面，或許比照以往Sony Mobile在Xperia系列手機採用與側邊電源按鍵整合的指紋辨識器設計形式，只是無法確定是否因為機身背蓋設計有所不同，或是基於其他設計考量。

從先前消息表示，三星預計在明年推出的新款Galaxy S10系列，將區分6.2吋、6.44吋兩種旗艦版本，而入門款則將以5.8吋螢幕呈現。同時三款新機預期成為三星Galaxy S系列10週年紀念機種，但不確定三星是否計畫推出特別慶祝設計款式。

三星指紋辨識GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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