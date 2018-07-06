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蘋果和英特爾漸行漸遠？ 傳iPhone不使用英特爾晶片

2018-07-06 07:16經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

晶片大廠英特爾的前景持續蒙上陰影，據Business Insider報導，蘋果公司已通知英特爾，不購買其5G數據機晶片。

英特爾上個月曾宣布正在量產新款4G數據機晶片，預計將供2019年蘋果新一代iPhone智慧手機使用；但以色列新聞網站CTech最新報導指出，蘋果已告知英特爾，不會向英特爾採購2020年iPhone智慧手機的5G數據機晶片。這項決定，迫使英特爾中止這款被稱為「Sunny Peak」晶片的研發。

蘋果和英特爾均未證實這項報導，但一名英特爾發言人向Business Insider表示，「英特爾2018年至2020年的5G客戶參與以及路線圖，目前並未改變，目前我們仍持續投入5G計畫。」

近幾個月來不斷出現傳聞，顯示蘋果公司有意降低對英特爾的依賴。4月時，蘋果官網的徵才資訊曾招聘無線晶片博士，代表蘋果至少已在探索自行生產晶片的可能性。

蘋果如有能力自行生產5G晶片，將有助解決與高通的爭議。蘋果目前仍指控高通要求的授權費過高，若能自行生產晶片便不需向高通採購。因此，蘋果已找上英特爾，為2019年的iPhone供應LTE晶片。此外，高通也已開始量產蘋果新款iPhone的數據機晶片。新款的XMM 7560晶片是英特爾第一款速度可達1G的數據機晶片，也是5G通訊所需。

不過，彭博新聞上個月報導，蘋果有意另外尋找5G晶片供應商，有可能改用聯發科的晶片。4月時也有消息人士透露，蘋果正自行開發數據機晶片，計畫最快2020年起Mac電腦不再採用英特爾晶片，但相關說法均未獲證實。

Business Insider報導，蘋果新一代iPhone將不使用英特爾的5G...
Business Insider報導，蘋果新一代iPhone將不使用英特爾的5G數據機晶片。 法新社
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