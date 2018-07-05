Xperia XZ2 P上市價28990元 中華電信推獨家合作方案

日前在台展示的Sony Mobile新款旗艦手機Xperia XZ 2 Premium，在北美等地區確認將以999.99美元售價上市之後，台灣Sony Mobile也確認在台將以新台幣28990元價格上市，成為Sony Mobile歷年在台最高售價機種，同時也是Sony Mobile第一款採用雙鏡頭主相機模組設計的旗艦手機，並且與中華電信獨家合作資費方案，預計從即日起開放預購，將在7月18日陸續供貨，分別提供鉻黑、鉻銀兩款配色。

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此次在台推出「怪獸等級攝影手機」Xperia XZ 2 Premium，台灣Sony Mobile強調將在此款手機整合Sony旗下所有頂級技術，並且選擇在日本、台灣等限定市場推行，同時旗艦機種銷售依然會以先前推出的Xperia XZ2為主，而Xperia XZ 2 Premium則將用於吸引追求更高技術規格表現的少數用戶族群。

此外，Sony Mobile也確定在台同步推出高音質頸掛式藍牙耳機SBH90C，將以建議售價新台幣5990元價格上市，而Xperia 官方線上旗艦店也確定從即日起正式在台上線運作，預計同步開放包含ELECOM、RASTA BANANA、Krusell、Leplus等「Made For Xperia」精選手機殼套系列日本手機配件同步線上銷售。

至於此次在台推出，Sony Mobile僅與中華電信獨家合作資費購機方案，同時將針對首波購買Xperia XZ 2 Premium，並且在7月底完成線上登錄資料的消費者提供加贈高音質頸掛式藍牙耳機SBH90C (美國地區則是提供Xperia Ear Duo耳機)，而在8月購入且完成線上登錄的消費者則可獲得無線充電座WCH20。另外，在7月17日前於Sony Mobile行動通訊專賣店繳交2000元完成預購的消費者將可額外獲得64GB記憶卡。

針對先前已經購買Xperia系列機種的消費者，Sony Mobile也將透過Sony Mobile行動通訊專賣店提供專屬「舊換新優惠活動」，凡持指定Xperia手機至Sony Mobile行動通訊專賣購買Xperia XZ2 Premium，即可參加Sony Mobile特別規劃舊機換新機加碼優惠活動，另外也將提供合作銀行刷卡6期分期0利率優惠，而購買Xperia XZ系列旗艦機且同意留下個人資料登錄，更可額外享有「VIP白金禮遇尊榮服務」，其中包含「手機一年延長保固」、「原廠配件9折」、「專屬快速維修服務」等優惠。

Xperia XZ2 Premium與先前已經在台上市的Xperia XZ2相似，螢幕則換上亮度提昇30%、支援4K HDR顯示效果，對應3840 x 2160解析度的5.8吋LCD螢幕，並且可透過4K升頻技術讓一般畫質內容也能提升至4K等級輸出顯示效果。不過，在顯示比例部分則是調整為16:9，而非Xperia XZ2採用的18:9顯示比例。而連網功能則支援LTE Cat.18規格與LAA連接技術，並且可對應最多5相載波聚功能對應更高網路頻寬。

至於硬體規格方面，Xperia XZ2 Premium同樣採用Qualcomm Snapdragon 845，記憶體則採用與台版Xperia XZ2相同的6GB規格設計，儲存容量則為64GB，電池容量採用3540mAh設計，並且支援QC 3.0電池快充與1小時內可充滿50%電量的Qi無線充電功能，同樣可配合Smart Stamina省電模式進一步延長手機使用時間，以及藉由Qnovo智慧充電技術與Battery Care電池維護技術確保電池使用壽命。

相機部分則是首度採用雙鏡頭規格的主相機設計，並且計畫與Sony旗下α系列相機發揮同等級拍攝效果，分別可對應ISO 12800感光值表現的錄影功能，並且以最高可達ISO 51200感光值拍攝靜態照片，同時更配合Sony自製AUBE即時影像融合處理器，讓拍攝影像可藉由第二組黑白鏡頭輔助提升色彩深度與細節表現。至於視訊鏡頭則採用1300萬畫素規格設計，並且搭載前補光燈，同樣支援3D自拍掃描功能。

以Sony G鏡技術打造，並且以7組鏡片構成的雙鏡頭主相機，分別採用1900萬畫素、1/2.3吋ExmorRS內建記憶體感光元件與1.22µm每單位像素面積設計的彩色鏡頭，以及1200萬畫素、1/2.3吋感光元件與1.55µm每單位像素面積設計的黑白鏡頭構成全新Motion Eye Dual相機模組，其中彩色鏡頭負責擷取影像色彩資訊，黑白鏡頭則主要負責擷取拍攝場景亮度、對比等細節資訊，並且透過AUBE即時影像融合處理器，分別快速處理靜態影像或動態影片影像內容。

藉由雙鏡頭模組設計，Sony除了想呈現人眼視覺成像效果，甚至進一步超越人眼所能看見影像細節，更可實現諸如淺景深拍攝效果，以及更專業的黑白影像等效果。但此部份功能必須要等到新機上市後，藉由韌體更新方式取得，至於先前在Xperia XZ2等機種搭載的預拍功能、自動追焦連拍與快啟快拍，以及960fps超級慢動作影片拍攝效果，則是在預設功能就搭載在內。