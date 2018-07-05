S9系列手機爆偷傳照片給別人 三星：先關APP權限

2018-07-05 08:00 聯合新聞網 楊又肇



針對日前有用戶在Reddit論壇及三星官方論壇上表示，Galaxy S9+似乎會私下透過Samsung Messages將個人照片隨機發送給他人，卻不會顯示任何已經發送提示的情況，三星表示已經針對此類情況著手調查，同時強調目前在美國以外地區尚未出現類似情況。

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三星目前尚未確認具體發生此類情況具體因素，但目前並未發現與此特定情況相關的硬體或軟體問題，同時建議使用者可以先關閉Samsung Messages App相關取用權限，避免再次發生個人照片被隨機發送情況。

從相關討論來看，目前此問題僅出現在今年推出的旗艦新機Galaxy S9，以及Galaxy S9+，同時目前僅有美國境內銷售版本才有此類情況，海外地區暫時尚未傳出類似案例，而台灣等地區也尚未有使用者傳出類似問題。

不過，市場看法將問題指向三星近期與T-Mobile在內美國電信業者合作RCS (Rich Communication Services，富通訊解決方案)服務，其中可能因客製化調整產生漏洞，因此導致手機在使用者不知情之下，隨機透過Samsung Messages App將手機內照片隨機發送給他人。