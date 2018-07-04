創業界新低價 亞太電信推全新4G「壹網打勁」資費

2018-07-04 23:07 聯合新聞網 台北訊



亞太電信搭配壹起省，4G吃到飽只要399。圖／亞太電信提供 分享 facebook

亞太電信全新4G「壹網打勁」吃到飽系列資費震撼上市！全新資費兩大特色，將消費者最在意的「4G上網吃到飽」、「網內互打免費」兩大優惠列為系列資費的標準配備！新資費單門號方案現在只要月付NT$ 296，即享4G上網吃到飽（21Mbps）及網內互打免費優惠，再享網外及市話每月300分鐘免費優惠，無論新申辦、續約及攜碼的消費者均適用。亞太電信表示，全新資費讓消費者面對4G資費時不再選擇困難，只需要依不同語音需求來選擇即可，網外及市話的優惠，依資費不同，從最低每月300分鐘到最高1,900分鐘，選擇眾多，超過免費分鐘數的語音費率也只要NT$ 1/分，更是創下業界月租門號新低價。

亞太電信自2015年中推出突破傳統網內外及市話差別費率資費設計後，「全國壹大網」及「新壹大網」的用戶在亞太電信4G總用戶數占比已高達6成。透過大數據分析用戶使用習慣後發現，消費者的網內、網外及市話語音通話分鐘數占比約為4：3：3，由於網外及市話仍占消費者語音使用行為的6成，顯見免費語音的優惠，不僅只侷限在網內免費；此外，在「全國壹大網」及「新壹大網」提供消費者每通前3-10分鐘不等的通話免費優惠帶動下，消費者平均通話分鐘數明顯提升，約有95%的通話在5分鐘內結束，為此，全新「壹網打勁」資費再次打破原有設計，將每通提供不等免費分鐘數的方式，改為提供不限通數及分鐘數的限制，以296資費為例，除了網內免費外，消費者打網外或市話，每通電話不論講多久，只要每月累積不超過300分鐘，就不需要負擔任何通話費用，徹底實踐花費少一點、價值多一些的企業承諾。

亞太電信「壹網打勁」資費，提供單門號（24期）、購機方案（30期）及網路門市的單門號無約方案三種選擇，單門號296方案除了21Mbps吃到飽外，享網內免費、網外及市話每月300分鐘免費；需要搭配手機的消費者，月租費只要再多NT$ 100，即可選擇多款搭配0元手機及家電的方案喔。如果想要全速吃到飽的消費者，則可選擇496方案，除了全速吃到飽及網內互打免費外，再享500分鐘的網外及市話免費。此外，消費者也可以選擇網路門市的單門號無約方案，申辦則需NT$ 300的設定費。

亞太電信表示，「壹網打勁」吃到飽系列資費，將數據及網內語音變成標準配備後，資費設計將會更單純易懂，全國壹大網及新壹大網系列資費，全新「壹網打勁」資費於7/5（四）正式上線，歡迎加入亞太電信。

亞太電信全新4G「壹網打勁」吃到飽系列資費。圖／亞太電信提供 分享 facebook