華碩ZenFone 5Z進軍印度 電商平台獨賣

2018-07-04 22:40 中央社 台北4日電



華碩執行長沈振來再率團隊前往印度新德里發表旗艦手機ZenFone 5Z，將由Flipkart獨家販售。 圖擷自 Smartprix臉書 分享 facebook

電腦品牌廠華碩4月與印度最大電商Flipkart簽訂合作備忘錄，今天華碩執行長沈振來再率團隊前往印度新德里發表旗艦手機ZenFone 5Z，將由Flipkart獨家販售，深化合作力道。

華碩今年4月與Flipkart合作，在印度共同推出ZenFone Max Pro手機，開賣3分鐘就售出2萬9000台，獲得印度媒體及消費者的好評。

華碩表示，印度為華碩重點市場，攜手Flipkart能夠為印度消費者提供最在地化的產品體驗與服務；除了手機銷售，雙方合作面向將拓展至多元產品線，期望為當地民眾創造更輕鬆、愉悅的數位生活體驗。

ZenFone 5Z的螢幕占比高達90%，搭載Snapdragon845行動運算平台、Adreno 630圖像處理器，可輕鬆執行人工智慧（AI）運算，讓手機更懂使用者需求；配備AI智慧雙鏡頭，可針對16種不同環境和主題進行場景偵測與偏好學習。

華碩ZenFone 5系列手機上市以來陸續傳出捷報，6月初在台灣開放預購的ZenFone 5Z在10天預購期間銷售突破1萬台，平均不到1.5分鐘就賣出一台。

目前華碩在台灣手機市占率約18%到19%，受惠於與中華電信合作3G升級4G資費方案及ZenFone 5Z上市，7月華碩在台手機市占率將上看20%。