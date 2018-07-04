吃到飽轉向21M限速 亞太電祭月付296元

2018-07-04 19:27 中央社 台北4日電



限速21Mbps上網吃到飽成為電信新戰場，亞太電信今天宣布推出單門號方案，月付296元，享4G上網限速21Mbps吃到飽及網內互打免費。

電信三雄499吃到飽限時7日退場後，市場目光聚焦限速21Mbps上網吃到飽。

亞太電信今天宣布推出4G「壹網打勁」吃到飽系列資費，主打「4G上網吃到飽」、「網內互打免費」，新資費單門號方案月付296元，享4G上網限速21Mbps吃到飽及網內互打免費，再享網外及市話每月300分鐘免費，新申辦、續約及攜碼的消費者均適用。全速吃到飽月付496元，網內互打免費外，並享500分鐘的網外及市話免費。

中華電信469方案最高網速21Mbps，非網內通話免費，每通僅前5分鐘免費。台灣大哥大21M限速吃到飽前6個月為399元、遠傳電信日前攜手LINE Mobile推出限速21M吃到飽門檻為399元。

亞太電信日前也宣布推出「股東一路發」專案，包括亞太電信股東及鴻海關係企業包括鴻海、鴻準、群創、樺漢股東均適用；方案內容為月付168元可限速21M上網吃到飽，享網內免費、網外及市話再送30分鐘免費，即日起至9月30日止。

亞太電信表示，自2015年中推出突破傳統網內外及市話差別費率資費設計後，「全國壹大網」及「新壹大網」的用戶在亞太電信4G總用戶數占比已高達6成。

透過大數據分析用戶使用習慣後發現，消費者的網內、網外及市話語音通話分鐘數占比約為4比3比3，由於網外及市話仍占消費者語音使用行為的6成，顯見免費語音的優惠，不僅只侷限在網內免費。