華為推出GPU Turbo技術 加碼將手持超級夜拍功能下放榮耀手機

2018-07-04 10:26 聯合新聞網 楊又肇



今年4月19日揭曉榮耀10，同時在華為宣布藉由協同圖像加速模式使GPU處理效率提昇60%，並且可讓處理器電力損耗降低30%的GPU Turbo技術後，榮耀稍早宣布將率先應用在旗下榮耀Play，未來也會應用在華為品牌旗下如P系列或Mate系列主要手機產品。而在稍早於北京發表活動上，榮耀宣布推出採用8GB記憶體版本，並且應用GPU Turbo技術的榮耀10 GT，以及榮耀V10 GT，同時也宣布推出榮耀Play星雲紫版本。

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榮耀表示，在GPU Turbo技術揭曉後，稍早於6月6日率先應用在榮耀Play，並且在6月14日向榮耀V10機種開放公測，同時在6月29日開放榮耀10機種用戶更新使用此項技術，接下來也準備讓榮耀9i，以及華為品牌機種加入使用。

而在此次發表活動中，更宣布將針對榮耀10提供手持超級夜拍 (AIS)功能，亦即先前應用在華為P20系列機種的手持夜拍功能，分別透過Kirin 970處理器特性，搭配人工智慧技術整合的手持檢測、光線檢測，以及包含防震處理與圖像合成技術，讓手持夜拍效果更加突出，預計將在7月12日起開放榮耀系列機種內測，預計在7月底開放公測。

在此次活動上，榮耀更宣布將在7月24日推出升級8GB記憶體規格的榮耀10 GT，以及榮耀V10 GT，預期藉由增加記憶體容量設計，讓GPU Turbo技術能有更大發揮效果。此外，先前已經推出的榮耀Play則將推出星雲紫配色版本，分別推出4GB記憶體與64GB儲存容量，以及6GB記憶體與64GB儲存容量兩種規格，將以人民幣1999元與2399元價格上市，並且從即日起開放中國境內銷售。