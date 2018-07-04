親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

Gmail被爆開後門 百萬用戶信件看光光

華為推出GPU Turbo技術 加碼將手持超級夜拍功能下放榮耀手機

2018-07-04 10:26聯合新聞網 楊又肇

今年4月19日揭曉榮耀10，同時在華為宣布藉由協同圖像加速模式使GPU處理效率提昇60%，並且可讓處理器電力損耗降低30%的GPU Turbo技術後，榮耀稍早宣布將率先應用在旗下榮耀Play，未來也會應用在華為品牌旗下如P系列或Mate系列主要手機產品。而在稍早於北京發表活動上，榮耀宣布推出採用8GB記憶體版本，並且應用GPU Turbo技術的榮耀10 GT，以及榮耀V10 GT，同時也宣布推出榮耀Play星雲紫版本。

分享

榮耀表示，在GPU Turbo技術揭曉後，稍早於6月6日率先應用在榮耀Play，並且在6月14日向榮耀V10機種開放公測，同時在6月29日開放榮耀10機種用戶更新使用此項技術，接下來也準備讓榮耀9i，以及華為品牌機種加入使用。

而在此次發表活動中，更宣布將針對榮耀10提供手持超級夜拍 (AIS)功能，亦即先前應用在華為P20系列機種的手持夜拍功能，分別透過Kirin 970處理器特性，搭配人工智慧技術整合的手持檢測、光線檢測，以及包含防震處理與圖像合成技術，讓手持夜拍效果更加突出，預計將在7月12日起開放榮耀系列機種內測，預計在7月底開放公測。

在此次活動上，榮耀更宣布將在7月24日推出升級8GB記憶體規格的榮耀10 GT，以及榮耀V10 GT，預期藉由增加記憶體容量設計，讓GPU Turbo技術能有更大發揮效果。此外，先前已經推出的榮耀Play則將推出星雲紫配色版本，分別推出4GB記憶體與64GB儲存容量，以及6GB記憶體與64GB儲存容量兩種規格，將以人民幣1999元與2399元價格上市，並且從即日起開放中國境內銷售。

華為GPU手機

相關新聞

吳永誠／虛擬人物 讓大家都能裝可愛

2018-07-03 23:45

手機7月空窗期 華碩要搶2成市占

2018-07-03 20:23

蘋果前員工復仇？洩新iPhone發布時間、iPad Pro新功能

2018-07-03 20:05

比499之亂補貼還要大 華碩、中華電攜手搶3G升級商機

2018-07-03 17:34

中華電攜手華碩 4G月付199元ZenFone免錢

2018-07-03 16:47

5G前哨戰 電信業者布局智慧城市

2018-07-03 14:36

中華電信、華碩聯手 推出0元ZenFone搶市

2018-07-03 14:34

中華電信獨家合作 華碩推出首款Android Go機種ZenFone Live L1

2018-07-03 14:31

影／HTC U12+殘酷測試 火烤刀刮用力彎仍頭好壯壯？

2018-07-03 12:14

拆解OPPO Find X 揭開潛望式相機模組升降作動的祕密

2018-07-03 11:09

iPhone新6.1吋 傳規格功能浮出檯面

2018-07-03 09:53

中華電備戰5G 北流中心10月展示應用

2018-07-02 20:38

三星Note 9將於8月報到 S10傳3機上陣

2018-07-02 13:30

Moto Z3、Z3 Force預期將在8月2日於芝加哥發表會上亮相

2018-07-02 11:57

OPPO真無線藍牙耳機 採用Qualcomm最新設計方案打造

2018-07-02 11:44

OPPO與藍寶堅尼獨佔合作 未來包含將手機技術應用於車款

2018-06-30 13:07

以生命張力美學為設計 OPPO用更多「減法」打造Find X

2018-06-30 13:06

Vivo新款手機意外踢爆「QQ瀏覽器」APP竊個資？騰訊這麼說

2018-06-30 13:04

手機速度變慢？可能遭駭客利用挖礦賺比特幣

2018-06-30 10:56

三星S9＋捕捉精彩瞬間 三徑就荒穿梭快慢吟誦茶之詩

2018-06-30 07:55

OPPO Find X推出超級閃充強化版 陸版加入語音助理「小歐」

2018-06-30 06:58

三星手機又出現Bug 自動將照片傳送給聯繫人

2018-06-29 14:04

開箱／國產平價機皇 華碩ZenFone 5Z跑分測試

2018-06-29 13:45

他花1萬3買iPhone展示機 送修後才發現內有玄機

2018-06-29 12:54

vivo透過30萬組紅外線點構成更精細人臉建模、識別技術

2018-06-29 12:06

手機界單眼蘊釀再進化 三星新手機相機將大幅強化暗處攝影

2018-06-29 12:01

雙鏡頭不夠看！LG V40 ThinQ傳搭載前後5組鏡頭

2018-06-29 11:50

4G第三波釋照 NCC核發台哥大特許執照

2018-06-29 11:39

北韓最新手機「阿里郎171」 鏡頭畫素比iPhone 8高

2018-06-28 21:10

美圖發表T9新機 下一步進軍晶片領域

2018-06-28 14:58

XZ2 Premium北美售價確認 成Sony首款價格破千美元手機

2018-06-28 14:57

華碩ZenFone Max Pro 前進俄羅斯

2018-06-28 11:43

驅動2018換機潮 手機大廠的「創新三箭」如何出招？

2018-06-28 11:14

iPhone新6.1吋傳量產較OLED機種晚 9月組裝

2018-06-28 10:08

漫遊吃到飽下殺33折 電信三雄再闢資費戰場

2018-06-28 09:52

小米Max 3可能額外推出採高階硬體規格的Pro版本

2018-06-28 09:50

不見超跑款別失望 美圖T9推出全球限量的「頤和園設計款」

2018-06-28 09:48

皇冠將臨！三星證實Note 9將在8月9日正式亮相

2018-06-28 09:45

太像了！小米8神似iPhoneX 會有侵權風險嗎？

2018-06-28 08:54
看更多

熱門文章

蘋果前員工復仇？洩新iPhone發布時間、iPad Pro新功能

2018-07-03 20:05

Gmail被踢爆開後門 百萬用戶信件看光光

2018-07-04 08:34

把沒用的購物收據變現金 日17歲天才少年開發APP

2018-07-03 15:51

影／HTC U12+殘酷測試 火烤刀刮用力彎仍頭好壯壯？

2018-07-03 12:14

比499之亂補貼還要大 華碩、中華電攜手搶3G升級商機

2018-07-03 17:34

中華電攜手華碩 4G月付199元ZenFone免錢

2018-07-03 16:47

中華電信獨家合作 華碩推出首款Android Go機種ZenFone Live L1

2018-07-03 14:31

Apple Watch不必再說「嘿Siri」：抬起手直接吩咐

2018-07-03 16:52

拆解OPPO Find X 揭開潛望式相機模組升降作動的祕密

2018-07-03 11:09

傳Dell可能買斷VMware所有持股 藉此推動逆向收購上市計畫

2018-07-03 11:15

華碩觸控雙螢幕新機多媒體展首賣 月底前買再抽RIMOWA

2018-07-03 19:57

不到萬元！PS 4+3款熱門遊戲的「HITS」同捆組即將上市

2018-07-03 10:54

Facebook為61家科技廠商開特權 用戶個資通通看光光

2018-07-03 11:07

5G前哨戰 電信業者布局智慧城市

2018-07-03 14:36

他在line群組中嘲笑詐騙集團 隔天發現帳號被停權

2018-07-04 10:10

NVIDIA傳於Gamescom揭曉新顯卡 AMD第二代撕裂者也蓄勢待發

2018-07-03 10:58

封鎖功能暫時故障 逾80萬臉書用戶受影響

2018-07-03 14:33

499之亂影響 NCC公布中華電5月行動通訊申訴量最高

2018-07-03 20:22

中華電信、華碩聯手 推出0元ZenFone搶市

2018-07-03 14:34

臉書和IG可能將推出「勿擾」功能

2018-07-03 17:40

還有百萬3G老客戶未升級4G 中華電祭出0元機

2018-07-03 20:03

台中成立電競委員會 首屆電競節暑假登場

2018-07-03 18:49

電競人氣差異懸殊 電競選手冷暖自知

2018-07-04 09:12

手機7月空窗期 華碩要搶2成市占

2018-07-03 20:23

台北多媒體大展6日登場 暑期第一檔商機

2018-07-03 19:46

改變傳統交通運輸模式 傳Alphabert投資共享電動滑板車服務Lime

2018-07-03 10:59

3G執照將退場 中華電信全力推用戶升級

2018-07-03 16:44

不會以VMware逆向「收購」方式恢復上市 Dell將發行全新公開股票

2018-07-04 10:22

橘子引區塊鏈技術 將推出亞洲首個虛擬道具交易所

2018-07-03 17:58

如何挑選投影機？ 可以先考慮觀看距離、價格

2018-07-03 14:41

吳永誠／虛擬人物 讓大家都能裝可愛

2018-07-03 23:45

瑪利歐陪你去旅行 任天堂新周邊價格好親民

2018-07-04 09:54

亞馬遜收購藥物宅配服務PillPack 進軍醫療相關業務市場

2018-07-03 11:14

華為推出GPU Turbo技術 加碼將手持超級夜拍功能下放榮耀手機

2018-07-04 10:26

推廣台灣電競 從產學合作做起

2018-07-04 09:15

世足賽事進入高潮！投影機商品推優惠 觀賽不能少

2018-07-03 14:41

《刺客教條》前製作人領軍打造 《祖先：人類奧德賽》釋新宣傳片

2018-07-04 09:57

可將耳機收納錶帶內 華為針對智慧手錶申請多項設計專利

2018-07-04 10:19

橘子引區塊鏈 拚亞洲首家虛擬道具交易所

2018-07-03 17:58

世足熱潮 愛爾達OTT網路用戶瀏覽數破億

2018-07-03 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top