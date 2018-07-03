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iPhone新6.1吋 傳規格功能浮出檯面

2018-07-03 09:53中央社 台北3日電

蘋果新款iPhone，外界關注。外媒報導，今年蘋果新款6.1吋LCD版iPhone，可能採用A11或A12晶片，不排除支援無線充電，可能內建容量3GB的RAM記憶體。

外媒報導，今年蘋果新款6.1吋LCD版iPhone，可能採用A11或A12晶片。...
外媒報導，今年蘋果新款6.1吋LCD版iPhone，可能採用A11或A12晶片。 圖擷自外媒9to5Mac
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國外科技網站9to5Mac報導預估，今年新款6.1吋LCD版iPhone，寬約75.72公釐、長約150.91公釐、厚度約8.47公釐。機身尺寸可能介於5.8吋iPhone X以及新款6.4吋iPhone X Plus之間。尺寸可能比iPhone X厚一些，但是機身比iPhone X Plus要小一些。

報導預期，今年6.1吋LCD版iPhone將具備玻璃背板，採用鋁合金邊框，也有機會支援無線充電功能。

在處理器部分，報導指出，6.1吋版iPhone會不會採用蘋果A12晶片尚未明朗，不過考量成本因素，6.1吋iPhone可能會採用A11晶片，也不排除採用A12晶片的可能性。

在記憶體部分，報導預期，6.1吋LCD版iPhone可能內建容量3GB的RAM記憶體。在相機部分，報導預期6.1吋版iPhone可能採用單鏡頭設計。

在螢幕設計，韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

任職於天風國際證券的分析師郭明錤日前出具報告預期，今年6.1吋LCD版iPhone量產時間可能較OLED機種晚。

6.1吋LCD版iPhone預期將具備「瀏海」、全螢幕設計、以及底部窄邊框等，因此面板和觸控設計以及生產難度較高，也影響生產時程。報告預期，6.1吋LCD版iPhone機種將在9月進入組裝量產及銷售階段。

無線充電

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