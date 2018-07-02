三星Note 9將於8月報到 S10傳3機上陣

2018-07-02 13:30 中央社 台北2日電



三星釋出消息，下半年旗艦機Note 9將在8月9日於紐約發表，再度搶先蘋果9月新機發表，而明年度旗艦機S10適逢S系列十週年里程碑，則傳出會一口氣推出3個版本應戰。

智慧機市場競爭激烈，下半年進入蘋果拉貨旺季，供應鏈全力為傳9月將發表的iPhone新機備戰，三星下半年旗艦機將互別苗頭，今年再度打算於蘋果新機發表前搶占市場焦點。

三星官方釋出的預告影片，預料Galaxy Note 9將於8月9日在紐約發表。傳聞指出，Galaxy Note 9將延續雙鏡頭配置，搭載高通驍龍845處理器或三星Exynos9810處理器，配備6GB RAM，最高可能會有512GB儲存空間的版本，新一代的智慧語音助理Bixby 2.0也有望上陣。

此外，三星S系列將在明年迎接十週年里程碑，傳聞三星將替S10系列加碼，近幾年S系列都也以雙機應戰，這次可能會一口氣推出3個不同版本，將以螢幕大小、RAM與ROM及鏡頭配置區分，並有望成為三星首款搭載螢幕指紋辨識技術的旗艦機。