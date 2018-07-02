親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

三星Note 9將於8月報到 S10傳3機上陣

2018-07-02 13:30中央社 台北2日電

三星釋出消息，下半年旗艦機Note 9將在8月9日於紐約發表，再度搶先蘋果9月新機發表，而明年度旗艦機S10適逢S系列十週年里程碑，則傳出會一口氣推出3個版本應戰。

智慧機市場競爭激烈，下半年進入蘋果拉貨旺季，供應鏈全力為傳9月將發表的iPhone新機備戰，三星下半年旗艦機將互別苗頭，今年再度打算於蘋果新機發表前搶占市場焦點。

三星官方釋出的預告影片，預料Galaxy Note 9將於8月9日在紐約發表。傳聞指出，Galaxy Note 9將延續雙鏡頭配置，搭載高通驍龍845處理器或三星Exynos9810處理器，配備6GB RAM，最高可能會有512GB儲存空間的版本，新一代的智慧語音助理Bixby 2.0也有望上陣。

此外，三星S系列將在明年迎接十週年里程碑，傳聞三星將替S10系列加碼，近幾年S系列都也以雙機應戰，這次可能會一口氣推出3個不同版本，將以螢幕大小、RAM與ROM及鏡頭配置區分，並有望成為三星首款搭載螢幕指紋辨識技術的旗艦機。

根據國外科技網站Phone Arena報導，三星GalaxyS10系列一共有3款，其中螢幕尺寸最大的一款將採用6.44吋螢幕，且有三鏡頭相機配置。

三星釋出消息，下半年旗艦機Note 9將在8月9日於紐約發表，再度搶先蘋果9月新...
三星釋出消息，下半年旗艦機Note 9將在8月9日於紐約發表，再度搶先蘋果9月新機發表，而明年度旗艦機S10適逢S系列十週年里程碑，則傳出會一口氣推出3個版本應戰。路透
分享

三星智慧手機

相關新聞

Moto Z3、Z3 Force預期將在8月2日於芝加哥發表會上亮相

2018-07-02 11:57

OPPO真無線藍牙耳機 採用Qualcomm最新設計方案打造

2018-07-02 11:44

OPPO與藍寶堅尼獨佔合作 未來包含將手機技術應用於車款

2018-06-30 13:07

以生命張力美學為設計 OPPO用更多「減法」打造Find X

2018-06-30 13:06

Vivo新款手機意外踢爆「QQ瀏覽器」APP竊個資？騰訊這麼說

2018-06-30 13:04

手機速度變慢？可能遭駭客利用挖礦賺比特幣

2018-06-30 10:56

三星S9＋捕捉精彩瞬間 三徑就荒穿梭快慢吟誦茶之詩

2018-06-30 07:55

OPPO Find X推出超級閃充強化版 陸版加入語音助理「小歐」

2018-06-30 06:58

三星手機又出現Bug 自動將照片傳送給聯繫人

2018-06-29 14:04

開箱／國產平價機皇 華碩ZenFone 5Z跑分測試

2018-06-29 13:45

他花1萬3買iPhone展示機 送修後才發現內有玄機

2018-06-29 12:54

vivo透過30萬組紅外線點構成更精細人臉建模、識別技術

2018-06-29 12:06

手機界單眼蘊釀再進化 三星新手機相機將大幅強化暗處攝影

2018-06-29 12:01

雙鏡頭不夠看！LG V40 ThinQ傳搭載前後5組鏡頭

2018-06-29 11:50

4G第三波釋照 NCC核發台哥大特許執照

2018-06-29 11:39

北韓最新手機「阿里郎171」 鏡頭畫素比iPhone 8高

2018-06-28 21:10

美圖發表T9新機 下一步進軍晶片領域

2018-06-28 14:58

XZ2 Premium北美售價確認 成Sony首款價格破千美元手機

2018-06-28 14:57

華碩ZenFone Max Pro 前進俄羅斯

2018-06-28 11:43

驅動2018換機潮 手機大廠的「創新三箭」如何出招？

2018-06-28 11:14

iPhone新6.1吋傳量產較OLED機種晚 9月組裝

2018-06-28 10:08

漫遊吃到飽下殺33折 電信三雄再闢資費戰場

2018-06-28 09:52

小米Max 3可能額外推出採高階硬體規格的Pro版本

2018-06-28 09:50

不見超跑款別失望 美圖T9推出全球限量的「頤和園設計款」

2018-06-28 09:48

皇冠將臨！三星證實Note 9將在8月9日正式亮相

2018-06-28 09:45

太像了！小米8神似iPhoneX 會有侵權風險嗎？

2018-06-28 08:54

iPhone明年新款 傳光學模組用量增、LCD版出貨比重多

2018-06-27 19:18

高通推3款新行動平台 攻中高階市場

2018-06-27 18:32

美顏拍照擺脫塑膠感！美圖T9加入微軟拍照聲控技術與數位助理

2018-06-27 17:21

蘋果魅力有多大？ 竊賊連垂降都學會了

2018-06-27 17:19

Qualcomm再推三款新品 將雙鏡頭、AI帶進更多中低階手機

2018-06-27 17:18

螢幕99%破損還能用！ 這台強國手機「好耐操」

2018-06-27 16:23

手機需要每天關機嗎？你應該知道的手機使用6知識

2018-06-27 15:09

手機接行動充放枕頭下 睡到一半被炸醒頭皮破裂

2018-06-27 13:10

比去年提早近一個月 FCC認證文件顯示Galaxy Note 9即將亮相

2018-06-27 09:33

蘋果鐵嘴郭明錤：2019年iPhone將有重大創新

2018-06-26 21:39

iPhone新款保護殼傳曝光 設計圖露玄機

2018-06-26 12:31

小米8系列 18天賣百萬支

2018-06-26 01:13

蘋果史上最大電池容量手機 新iPhone將突破3000mAh

2018-06-25 19:27
看更多

熱門文章

試用iOS 12出現高低眉 果粉「強迫症發作」

2018-07-01 21:29

旅遊日本就靠它 即時旅遊翻譯機ili沒網路也通

2018-07-01 18:13

Chrome擴充功能 快速下載Facebook影片

2018-07-01 16:03

下一個熱門App是它？ IGTV上傳直式長影片不受限

2018-07-01 19:53

幼時家中沒水電 Flickr創辦人差一步當心理學教授

2018-07-01 13:54

阻Intel爭取蘋果訂單 消費者、美國FTC控高通違反市場壟斷

2018-07-02 11:52

共享夥伴關係 52家企業曾獲臉書用戶個資

2018-07-01 14:27

Qualcomm藉由無線射頻讓無線網路裝置可清楚知曉使用者所處方位

2018-07-02 12:01

打破系統藩籬！Google合作KaiOS 讓更多手機體驗Google Assistant

2018-07-02 11:48

OPPO真無線藍牙耳機 採用Qualcomm最新設計方案打造

2018-07-02 11:44

三星Note 9將於8月報到 S10傳3機上陣

2018-07-02 13:30

亞馬遜推新配件讓平板變身智慧喇叭、同步推出新款兒童平板

2018-07-02 11:55

Razer採光觸發設計的紫軸揭曉 率先用於Huntsman系列機械鍵盤

2018-07-02 12:00

Opera遞交募股說明文件 預計於美國募集1.15億美元上市

2018-07-02 11:43

Moto Z3、Z3 Force預期將在8月2日於芝加哥發表會上亮相

2018-07-02 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top