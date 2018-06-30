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OPPO Find X推出超級閃充強化版 陸版加入語音助理「小歐」

2018-06-30 06:58楊又肇

日前在法國巴黎羅浮宮發表會上正式揭曉後，OPPO稍早也在中國地區發表會上確認Find X中國地區售價。

日前揭曉的Find X
日前揭曉的Find X
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在中國北京發表會上，OPPO表示使次旗艦新機以Find X為稱，最主要希望以「X」呼應此系列產品持續探索新技術的想法，同時也強調不會盲目追求處理器等硬體規格極致，而是在實際使用體驗找到最佳平衡，因此像過往推出的R系列機種雖然不會採用高階旗艦處理器規格，但會強調整體使用流暢使用感受。此次推出Find X，更強調將所有「美」的元素集中在機身設計，構成Find X採用極大化設計的全尺寸螢幕，以及前後玻璃機身等設計。

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由於採用潛望式相機模組，使得螢幕上方顯示範圍可以進一步擴大
由於採用潛望式相機模組，使得螢幕上方顯示範圍可以進一步擴大
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分別推出波爾多紅、冰珀藍兩款配色
分別推出波爾多紅、冰珀藍兩款配色
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特殊雙軌潛望式相機模組

如先前說明，Find X採用類似三星Galaxy S9系列機種的前後雙側曲面玻璃設計，同時為了讓螢幕顯示佔比進一步擴大至93.8%，OPPO在此款新機採用潛望式相機模組設計，在一般使用情況會讓相機模組隱藏在機身內，當使用者開啟相機或是透過人臉識別將螢幕解鎖時，相機就會自動從機身內升起，當關閉相機功能或完成臉部解鎖就會再降回機身內。

同時為了避免採雙滑軌設計的潛望式相機模組在使用過程損毀，OPPO不但強化雙滑軌穩定表現，以及超過30萬次的使用壽命表現，若以每天平均解鎖、拍攝使用次數計算，約可對應5年左右的使用時間，通常也相當接近一款手機平均使用年限，另外也強化相機模組防塵、掉落時可透過動態感測元件等設計，避免造成相機模組未預期的損壞情況。另外，OPPO也強調在潛望式相機模組採用靜音馬達、快速升降與低耗電等設計，讓使用者在一般操作過程不會產生困擾。

而採用3D結構光技術原理的3D Facekey設計，則可透過前置視訊鏡頭對應更精準的人臉辨識效果，除了可由更高安全方式對應人臉解鎖、人臉識別支付等應用，更可對應更精細的美顏效果，或是對應擴增實境等應用。

雖然將多數感測元件放進潛望式相機模組，但並未因此犧牲原本使用功能
雖然將多數感測元件放進潛望式相機模組，但並未因此犧牲原本使用功能
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加入3D結構光識別技術不但可用於人臉識別，同時也能應用在更細緻的美顏、人臉建模，...
加入3D結構光識別技術不但可用於人臉識別，同時也能應用在更細緻的美顏、人臉建模，甚至進一步應用在擴增實境等應用
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潛望式相機模組採雙滑軌、靜音馬達，以及高度防塵效果
潛望式相機模組採雙滑軌、靜音馬達，以及高度防塵效果
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主鏡頭升降表現
主鏡頭升降表現
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視訊鏡頭升降表現
視訊鏡頭升降表現
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鏡頭升起後的側面開啟狀態
鏡頭升起後的側面開啟狀態
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前後玻璃機身設計

硬體規格部分，Find X搭載解析度達2340 x 1080的6.4吋AMOLED螢幕、Qualcomm Snapdragon 845處理器、8GB記憶體，儲存容量區分128GB與256GB兩種規格，搭載前置2500萬畫素相機，以及2000萬畫素+1600萬畫素的雙鏡頭主相機模組，電池容量則是3645mAh，並且支援OPPO新一代VOOC閃充技術，作業系統則採用以Android 8.1為基礎的Color OS操作介面，內建雙卡雙待設計。

至於此次鏡頭設計部分，Find X搭載的2500萬畫素視訊鏡頭除了對應更清晰的解像表現，更可對應各類特殊光線特效拍攝模式，並且可對應人臉表情連動的OMoji功能，而背面搭載2000萬畫素＋1600萬畫素雙鏡頭主相機更可對應人工智慧技術識別場景，讓使用者能更容易拍攝漂亮影像。

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實際拍攝表現：

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更聰明的ColorOS 5.1操作介面

作業系統部分，Find X搭載基於Android 8.1的ColorOS 5.1操作介面，同時也藉由人工智慧技術預測使用者慣用4個應用程式，讓整體啟用時間可縮減44%，同時預測精準度更高達87%。而海外銷售版本將與Google合作之下，Find X更高度整合Google Assistant、Google Lens等服務，並且強調未來在Android P正式版本釋出時，將可快速獲得升級。

除此之外，對應中國地區使用的ColorOS 5.1操作介面，將可透過全尺寸螢幕將使用者所有貼身資訊以一目了然形式呈現，同時也結合以雲端運作為主的數位助理服務「小歐」，透過「小歐小歐」關鍵詞啟動即可透過語音指令方式操作手機功能，同時也對應車輛駕駛應用功能，或是對應預先設定好的操作情境技能，另外也能透過物件識別功能透過相機拍攝方式搜尋相關資訊，並且對應文字翻譯功能。

中國版的ColorOS 5.1版本操作介面與海外版有些功能上的差異
中國版的ColorOS 5.1版本操作介面與海外版有些功能上的差異
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中國版額外搭載數位助理「小歐」等應用功能
中國版額外搭載數位助理「小歐」等應用功能
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新增智慧駕駛功能
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拍攝物件尋找相關資訊功能
拍攝物件尋找相關資訊功能
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中國地區將額外推出搭載SuperVOOC超級閃充功能的256GB儲存容量版本

建議售價部分，搭載128儲存容量版本的中國版Find X將以人民幣4999元開放銷售，同時可在35分鐘內完成手機充電、充電5分鐘即可對應4小時通話SuperVOOC超級閃充技術的藍寶堅尼合作款Find X則將以人民幣9999元上市，此外OPPO更確定在中國地區推出搭載256GB儲存容量與SuperVOOC超級閃充功能的Find X，建議售價則為人民幣5999元。

至於此次同步揭曉採用Qualcomm低功耗真無線藍牙耳機參考設計方案的O-Free，本身將採用幾乎無延遲聲音傳遞表現，搭配手機連網更可對應即時錄音翻譯功能，建議售價則為人民幣699元價格上市。

針對先前Find系列用戶，OPPO也宣布將在7月初於中國地區推行Find X先享計畫，預計讓過去支持使用Find系列機種用戶可以先體驗換購新機。不過，目前OPPO暫時尚未公布此項計畫細節，同時也還不確定台灣地區是否提供類似服務。

中國地區同步推出藍寶堅尼合作款式，預計8月推出
中國地區同步推出藍寶堅尼合作款式，預計8月推出
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採用Qualcomm設計方案的O-Free真無線藍牙耳機
採用Qualcomm設計方案的O-Free真無線藍牙耳機
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搭配手機可使用即時錄音翻譯功能
搭配手機可使用即時錄音翻譯功能
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中國標準版建議售價
中國標準版建議售價
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中國版藍寶堅尼合作款建議售價
中國版藍寶堅尼合作款建議售價
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中國將額外推出搭載256GB儲存容量與新一代SuperVOOC超級閃充技術的版本
中國將額外推出搭載256GB儲存容量與新一代SuperVOOC超級閃充技術的版本
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O-Free無線藍牙耳機售價
O-Free無線藍牙耳機售價
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預計7月初針對中國地區Find系列用戶提供的Find X先享計畫
預計7月初針對中國地區Find系列用戶提供的Find X先享計畫
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藍寶堅尼合作款Find X外觀：

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一般款Find X外觀：

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OPPO藍寶堅尼

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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