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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

三星手機又出現Bug 自動將照片傳送給聯繫人

2018-06-29 14:04莊翔婷

全球最大的手機製造廠商「三星」，最近出現一個重大Bug，手機竟然自動把照片傳送給聯繫人，讓許多發生問題的用戶大傻眼，紛紛在論壇上抱怨起來。

Reddit論壇上有位Galaxy S9+的用戶表示，在睡覺時手機自動發送了整個...
Reddit論壇上有位Galaxy S9+的用戶表示，在睡覺時手機自動發送了整個相簿給他的女朋友，讓他起床後一頭霧水。 圖／新浪科技
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據IT之家消息，在全世界擁有大量使用者的三星手機，在手機更新後出現問題，有用戶在國外的Reddit論壇上表示，手機會將少數或全部的照片，通過簡訊發送給手機上的聯繫人，Galaxy S9和Galaxy Note8似乎最受此影響，它有可能將所有儲存於手機中的照片傳送出去，其中有位使用Galaxy S9+的用戶在睡覺時，手機自動發送了整個相簿給他的女朋友，讓他起床後一頭霧水。

根據外媒猜測，這個Bug可能與之前在三星的Galaxy Apps應用商店的更新有關，而不是特定的裝置或電信業者的問題，另外，有碰到此問題的用戶，有些人會有傳送紀錄，卻有某部份人沒有。對於重視隱私的現代人來說，這個問題肯定會比以往更備受重視，也許很私人的照片悄悄的就被其他人看光了，因此外媒也提醒使用三星手機的民眾，最好先跳過應用更新，也暫時先關掉相關的許可權限，以免發生相同的問題，同時也呼籲三星儘快將這個問題解決，才不會有更多人受害。

三星Note8

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
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