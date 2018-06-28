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美圖發表T9新機 下一步進軍晶片領域

2018-06-28 14:58中央社 台北28日電

旗下有「美圖秀秀」APP的美圖公司擁有數億活躍用戶，近期正式發表搭載全身美化技術的智慧機T9，並宣布下一步將進軍晶片領域，也意味著美圖的智慧硬體生態正式起航。

美圖公司27日在北京頤和園召開新品發布會，正式發表智慧型手機美圖T9標準版，並與頤和園跨界合作推出美圖T9頤和園限量版。美圖並宣布，下一步將進軍晶片領域，推出自家研發的MT-AI圖像處理晶片，力拚提升手機的影像處理速度。

美圖公司成立於2008年，是中國行動互聯網公司，打造一系列軟硬體產品，如「美圖秀秀」、「美顏相機」、短影片與直播社群「美拍」以及美圖拍照手機等。

截至2018年2月，美圖在全球覆蓋超過15億台行動設備，月活躍用戶達4.547億人。2016年12月15日，美圖公司在香港聯合交易所主機板掛牌上市。

2016、2017年，在智慧手機市場競爭日趨激烈的情況下，美圖手機分別創造營收年增121%、154%的成長幅度，出貨量分別年增近93%、110%。

累積數億用戶美顏大數據資料，美圖T9導入美圖影像實驗室研發的新人工智慧骨骼點識別技術、3D修容技術以及MTcolor system（美圖色彩系統），開啟「不磨皮美顏」、「3D記憶檔案」、「全身美型」的美顏3.0時代。

其中，「骨骼識別點技術」能定位出人體骨骼的位置，再結合美圖影像實驗室的人景分離技術，實現「全身美化」功能。並能在針對皮膚瑕疵進行精細化處理的同時，保留皮膚細節，實現「不磨皮的美顏」。基於用戶的五官、臉型、膚質等面部特徵資訊，美圖T9還可以為用戶生成專屬的3D記憶檔案，實現個性化定製。

美圖手機
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