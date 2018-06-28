漫遊吃到飽下殺33折 電信三雄再闢資費戰場

2018-06-28 09:52 中央社 台北28日電



暑假旅遊旺季將至，電信三雄持續在資費競爭上互相角力，將戰場延伸至海外漫遊吃到飽，中華電亞洲漫遊吃到飽下殺33折，6天588元，遠傳與台灣大也分別推出優惠拚場。

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暑期是出國旺季，瞄準旅遊出國上網商機，電信三雄持續推出低價漫遊方案，與WiFi機、海外SIM卡業者比拚搶市，並打出「原號漫遊」優勢。

中華電信針對亞洲熱門國家，新推出「夏日優惠漫遊上網方案」，至7月4日中午12時止，客戶至中華電信數位門市申請，可享漫遊上網吃到飽6天新台幣588元，原價1788元，平均一天98元。

方案適用於日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和柬埔寨。

遠傳電信在暑假期間，主打包括新加坡、泰國、菲律賓、印尼，還有俄羅斯等國家漫遊上網吃到飽百元有找，針對國人經常出遊的中港澳與韓國，也有每天199元上網吃到飽專案。

針對出國上網用量較少的用戶，台灣大哥大推出輕量型2GB方案，跨亞洲9國方案15天349元，也有漫遊上網吃到飽4至30日型，1天199元。另外，單日上網吃到飽258元方案，可跨中、港、澳門三地使用不重複計費。

據觀光局統計，去年平均單月逾5萬人赴美，加上美國、加拿大是暑期遊學熱門選擇，台灣大推出「美國、加拿大、紐西蘭、澳洲」漫遊上網吃到飽8至30日型1天179元。遠傳的「遠遊卡2.0」也針對熱門遊學地點推出「美加5GB上網」的專案，網路促銷價999元。