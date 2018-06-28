iPhone新6.1吋傳量產較OLED機種晚 9月組裝

2018-06-28 10:08 中央社 台北28日電



蘋果今年新iPhone動向廣受外界矚目。分析師郭明錤預期，今年6.1吋LCD版iPhone量產時間可能比OLED機種晚，預估9月組裝量產及銷售。

分析師郭明錤預期，今年6.1吋LCD版iPhone量產時間可能比OLED機種晚，預估9月組裝量產及銷售。 美聯社 分享 facebook

任職於天風國際證券的分析師郭明錤出具報告預期，今年6.1吋LCD版iPhone量產時間可能較有機發光二極體（OLED）機種晚。

他分析，除了開案時間較晚外，6.1吋LCD版iPhone具備「瀏海」、全螢幕設計和底部窄邊框等，與OLED版iPhone一樣，因此面板、觸控設計和生產難度較高，也影響生產時程。

報告預期，6.1吋LCD版iPhone機種將在9月進入組裝量產及銷售階段，且售價具有競爭力。

其中主要原因是螢幕、邊框材質、移除3D Touch模組、類載板（SLP）及後置照相鏡頭與天線等，相關成本比OLED機種低，預期6.1吋LCD版iPhone售價可能落在600美元到700美元區間（約合新台幣1.82萬元到2.13萬元）。

國外科技網站AppleInsider日前引述韓國財經刊物The Bell報導預期，6.1吋LCD版新iPhone的推出時間可能比另外兩款OLED版iPhone要延遲一些，主要是在LCD螢幕上設計「瀏海」區域放置3D感測元件的技術問題。

外媒日前引述供應鏈消息人士報導，蘋果已經針對新款iPhone提出量產計畫，相較於高價的OLED版iPhone，蘋果有意銷售更多的LCD版iPhone新品。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone，以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。今年3款新iPhone都將具備TrueDepth相機功能，支援臉部辨識Face ID。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。