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小米Max 3可能額外推出採高階硬體規格的Pro版本

2018-06-28 09:50楊又肇

日前已有相關傳聞，同時也由小米執行長雷軍透露將於7月初揭曉的大尺寸手機小米Max 3，或許將同步推出高階硬體規格版的小米Max 3 Pro。

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就相關消息表示，小米Max 3實際採用處理器應該是Qualcomm Snapdragon 652，而採用Snapdragon 710處理器規格版本則預期是採高階硬體規格設計的小米Max 3 Pro。除了在處理器規格有所差異，預期小米Max Pro將採用更大記憶體與儲存容量設計，但螢幕尺寸依然維持6.9吋規格。

若以先前中國工信部公布資料來看，小米Max 3將分別採用6.9吋螢幕、電池容量高達5400mAh規格設計，同時型號為M1804E4T/C/A (預期依照不同電信業者需求規格而有版本差異)，至於記憶體可能採用3GB、4GB或6GB規格，而儲存容量則區分32GB、64GB或128GB。

特別的是，在越來越多手機產品採用18:9顯示比例設計，預期小米Max 3也將採用相同設計，進而讓螢幕顯示佔比提昇，但相對將讓機身大小維持容易持握使用。因為這樣的設計，使得原本採平板手機 (phablet)形式的小米Max 3，幾乎更可以取代一般平板裝置使用需求，甚至尺寸幾乎也貼近稍早才對外揭曉的小米平板4。

若比照小米Max 3形式設計的手機產品越來越多，或許也將促使Google逐漸將Android平板發展比重減少，進而轉向螢幕尺寸越來越大的手機發展。

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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