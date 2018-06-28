不見超跑款別失望 美圖T9推出全球限量的「頤和園設計款」

雖然將正式發表地點選在頤和園，因此發表會的彩蛋以全球限量頤和園合作款美圖T9作為壓軸似乎也很合理，只是先前透露將於藍寶堅尼時尚品牌Tonino Lamborghini合作手機並未一同亮相似乎有點可惜。

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不過，即使美圖表示與頤和園合作全球限量手機是古典與現代碰撞美感，同時也凸顯現代年輕人表達個性張揚的潮流姿態，但難免還是有點令人好奇這樣的合作會吸引那些消費群眾。

至於美圖此次終於宣布與Qualcomm合作，一改過往主要與聯發科合作處理器產品，首度在旗下手機導入Snapdragon處理器，同時也強調不做「第二個iPhone」，並且強調本身產品始終維持自有風格設計。

而從過往始終強調美顏拍攝效果，甚至此次也加強臉部細節分析學習，藉此應用在更細緻的美顏效果與人臉識別應用，同時也透過骨架分析識別技術達成全身美好效果，本身更宣布投入獨立影像處理器設計，讓美顏處理效果變得更快，美圖看起來確實採用了不少「黑科技」設計。

實際上認真比較的話，包含HTC、小米、華為等品牌很早以前就已經在手機內採用獨立影像處理器加快運送效率，目前也已經有不少手機產品也開始著重更自然的美顏自拍效果，甚至進一步藉由人工智慧等「黑科技」讓影像表現變得更好，而美圖一直以來也是持續著重在美顏拍攝效果精緻化發展，只是後來原本是讓網紅驚訝自拍效果的手機產品也開始講究遊戲流暢度體驗表現，似乎讓每圖手機主打特色開始有點分散，甚至與其他Android平台機種主打功能越來越相似，導致實際上並不以成為「第二個iPhone」為目標，卻變成其他Android手機有的功能，在美圖手機中也要加入。

會有這樣的設計，自然也與市場商業考量有關，畢竟除了主打美顏自拍與拍攝效果，卻忽略手機平常使用需求的話，一般消費者恐怕也難以接受，因此這次推出的美圖T9除了加強遊戲執行流暢表現，更讓使用者常用App啟用速度加快，甚至讓行動支付變得更容易使用。

但這樣的作法是否能在次於市場產生更大差異化，或許還是要看美圖T9在後續市場銷售表現，以及美圖相關技術應用能否再次吸引消費族群，不然以產品定價來看，消費者能有的選擇其實還很多。

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