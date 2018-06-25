蘋果史上最大電池容量手機 新iPhone將突破3000mAh

大家可能都知道蘋果預計在今年9月推出三款新iPhone的消息，分別會是擁有 5.8 吋、6.1 吋、6.5 吋螢幕的版本，而其中的6.5 吋iPhone除了會成為第一支尺寸最大的iPhone外，也將成為史上擁有最大電量的iPhone啦！

圖擷自 ITWeb 分享 facebook

現代手機都追求更加輕薄的同時可以擁有更大的電量和更好的效能，其他廠牌手機幾乎都紛紛強調搭載3000mAh甚至是4000mAh以上的大電量，不過蘋果歷代iPhone中最大電池容量一直維持在iPhone 6 Plus的2915 mAh，蘋果都是透過軟體的調整、換上更節能的處理器來提升使用者體驗，讓每代iPhone都能更提升電池續航～而今年預計發表6.5 吋大尺寸iPhone，傳出將搭載3200mAh~3400mAh電池容量，還沒有一個準確的電池容量資訊，不管怎樣這都將會是蘋果第一支電池容量超過3000mAh的手機！

去年底蘋果爆出讓iPhone因為電池老化而降速的電池事件，讓大批果粉非常震驚，瞬間引發許多民怨，不過蘋果也陸陸續續透過軟體升級盡力的彌補這些失誤，新的iOS升級也搭載了自我檢視電池健康的功能，想要慢慢的讓果粉重拾對iPhone的信心，不過小依覺得信仰應該是沒那麼容易垮台的啦🤣，隨著9月蘋果新品發表會越來越接近，果迷們的期待也越濃啦！今年預計與去年一樣，一口氣發布三支新機，其中包含了史上最大尺寸+最大電池容量iPhone，除了這些大家應該也期待有沒有新色以及是否還有其他新的突破!? 獺友中也有果粉在期待9月蘋果的新品發布嗎？最期待iPhone有哪些升級呢？

（新聞來源：SOHU）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》