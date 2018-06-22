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世足／巴西傷停絕處逢生展韌性 2:0擊敗哥斯大黎加

6.1吋螢幕+AI相機 LG機皇登台

2018-06-22 22:30聯合報 記者陳立儀／台北報導

LG G7＋ThinQ由代言人BTS防彈少年團魅力加持，推出一系列預購活動。 圖...
LG G7＋ThinQ由代言人BTS防彈少年團魅力加持，推出一系列預購活動。 圖／LG提供
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搭載創新AI技術及多項獨創功能的LG最新旗艦機皇G7＋ThinQ正式登台，在代言人BTS防彈少年團的加持之下，即日起至6月30日推出一系列預購優惠；除了限量加贈BTS專屬贈品之外，6月25日前預購並完成付款，還有機會抽中市價7,800元的2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI搖滾區門票，共抽出40名，親睹BTS防彈少年團的舞台魅力。

搭載最新AI相機的LG G7＋ThinQ，雙主鏡頭配備1,600萬畫素的標準鏡頭與超廣角鏡頭，可透過人工智慧技術自動偵測，分析拍攝主體或場景，提供19種建議模式，超亮相機功能可偵測拍照環境光線，全新肖像模式則能拍出有景深的專業影像。

LG G7＋ThinQ搭載最新Google Lens功能，透過鏡頭對焦想要查找的物品，點擊即可搜尋、購物、掃描或翻譯，首次配置的AI快捷鍵方便快速使用Google語音助理、Google Lens等智慧功能。此外，LG G7＋ThinQ具備IP68防水防塵等級，通過MIL－STD810G美國軍事級摔落測試，首波推出極光黑、摩洛哥藍2種顏色，單機價26,900元，7月2日起於中華電信獨家開賣。

即日起至6月30日於指定線上通路預購LG G7＋ThinQ，限量加贈BTS專屬Boombox音箱禮盒組、LG X BTS專屬Smart Case，送完為止。7月2日至9月30日於中華電信門市、神腦特約服務中心與神腦線上購買除了限量送BTS專屬Boombox音箱禮盒組之外，還有機會抽中LG A9無線吸塵器。

極光國軍

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