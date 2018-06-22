LG旗艦手機G7+ ThinQ在台上市 攜手防彈少年團詮釋手機特色

日前在紐約、南韓揭曉的年度旗艦手機G7 ThinQ系列，稍早由LG宣布在台引進記憶體達6GB的G7+ ThinQ版本，並且確定將以建議售價新台幣26900元上市消息。

分享 facebook

除公布G7+ ThinQ單機建議售價為新台幣26900元之外，並且確認將由防彈少年團BTS擔任產品代言，LG也宣布將從7月2日與中華電信獨家合作資費方案，預計從6月22日中午12點起至6月30日晚上11點59分於指定通路完成預購，即可獲得BTS專屬Boombox音箱禮盒與LG X BTS專屬Smart Case，而在6月22日至25日間完成預購，更有機會抽中即將在7月7日舉辦的2018SBS Super Concert in Taipei搖滾區門票。而從7月2日起於中華電信購買G7+ ThinQ，同樣可獲得BTS專屬Boombox音箱禮盒，而7月2日至9月30日在中華電信或神腦特約服務中心、神腦線上購買G7+ ThinQ，即有機會抽中LG A9無線吸塵器。

LG G7 ThinQ採用6.1吋QHD+ (3120 x 1440 / 564ppi)解析度、19.5:9顯示比例FullVision Super Bright Display螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，分別推出搭載4GB記憶體與64GB儲存容量的G7 ThinQ，以及搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格的G7+ ThinQ，兩者均可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，最高可額外擴充2TB容量。

而在台灣上市版本則是以搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格的G7+ ThinQ為主，自然也是為了與多數品牌新機均採用6GB記憶體與更高儲存容量規格設計抗衡，同時也因為G7+ ThinQ除了記憶體、儲存容量差異，基本上與G7 ThinQ完全相同。

機身設計部分，G7+ ThinQ將6.1吋螢幕放置於相對較小的機身內，維持適合單手操作的設計，同時提供1000 nit亮度表現，並且支援的DCI-P3 100%廣色域顯示效果，分別可對應自動、節能、電影、運動、遊戲和專業模式不同顯示效果。另外，使用者可手動切換為第二螢幕形式 (瀏海造型)的無邊框外觀，或是將通知欄位變黑，呈現傳統螢幕邊框呈現模式，同時也能讓上方螢幕邊角圓弧幅度作調整，藉此呈現更大視覺顯示面積，甚至也能將通知欄位調整成其他顏色，藉此打造不同個性化顯示效果。

分享 facebook

至於在螢幕、機身背蓋部分則均採用康寧Gorilla Glass 5作為保護，一樣支援IP68等級防水防塵，以及符合MIL-STD 810G美國軍規測試規格，同時也加入Qi無線充電功能，電池容量則為3000mAh，並且搭載Android 8.0作業系統，機身配色則分別推出新白金灰、新極光黑、新摩洛哥藍與覆盆粉四款基本配色，但台灣僅推出極光黑與摩洛哥藍兩款配色。

相機部分，無論是G7 ThinQ或G7+ ThinQ都分別搭載1600萬畫素超廣角鏡頭 (f/1.9光圈、107°廣角) + 1600萬畫素標準鏡頭 (f/1.6光圈、71°廣角)組合的雙主鏡頭相機，以及800萬畫素視訊鏡頭 (f/1.9光圈、80°廣角)，並且再次與Google合作，相比V30S ThinQ在AI CAM相機功能使拍攝模式增加至19種，若使用者不滿意AI CAM建議拍攝照片，也能從其他三種拍攝效果照片結果挑選，藉此改善AI CAM相機拍攝效果。

分享 facebook

分享 facebook

此外，G7 ThinQ系列也藉由全新Super Bright Camera拍攝功能拍攝4倍進光量的低光環境影像，主要透過像素組合、人工智慧演算等方式強化低光環境拍攝效果。拍攝功能還包含支援視訊鏡頭或主鏡頭使用的人像拍攝模式，以及可記錄快門按下前後的一秒鐘影像內容的Live Photo拍攝模式，同時藉由臉部辨識技術對應的Stickers功能，則可在自拍或拍攝情境直接在螢幕上產生趣味2D或3D貼紙，藉此創造更有趣的拍攝體驗。

在相機人工智慧技術應用部分，除了對應Google Lens服務之外，G7+ ThinQ的相機還可透過人工智慧與即時影像處理分析技術，讓使用者直接透過相機鏡頭拍攝物體、景象，即可透過手機螢幕確認眼前地標、植物、動物，以及書籍等項目解說，並且能與Google Assistant數位助理服務，或是Googler Photos相片服務整合應用。在Google Lens應用部分，則可對應掃描文字辨識、翻譯、直接開啟相符和介紹的網站內容，甚至可將名片加入聯絡人，並且將活動訊息加入Google Calendar，或是進一步查詢餐廳菜單名稱。

照片拍攝結果：

為了讓使用者與內建Google Assistant數位助理服務有更具體互動，LG除了與Google進一步合作專屬聲控指令，更在G7+ ThinQ機身左側配置獨立人工智慧快捷鍵，讓使用者單按即可快速啟用Google Assistant，或是透過連按兩下啟用Google Lens服務。

麥克風設計部分，更導入超遠距聲音識別技術 (SFFVR,Super Far Field Voice Recognition)與高靈敏麥克風規格，讓使用者能在最遠5公尺距離仍可透過聲控方式與Google Assistant互動，而不受吵雜環境聲音干擾。而在聲音表現部分，G7+ ThinQ更進一步強化擴音效果，相比一般手機約提昇25倍明亮度，同時也藉由加入DTS:X 3D音效技術，讓手機可以模擬更真實的聲音表現效果。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook