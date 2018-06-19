遠傳線上門市499元不限速吃到飽 再加碼抽機票

2018-06-19 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



遠傳電信表示，6月底到遠傳「網路門市」，攜碼、新申辦用戶，月付499元，上網吃到飽不限速，加碼再抽價值8,000元的出國旅遊金，可換日、韓機票立即出國享樂趣。

此外，遠傳電信也表示，針對攜碼、新申辦用戶，只要每日20元，等於月付599元，除4.5G超極速上網吃到飽不限速，網內免費，可挑選雀巢膠囊咖啡機、勳風無線手持直立兩用吸塵器、航海王行李箱等好禮。