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再次致敬HTC？ 傳蘋果iPhone新功能也有它

2018-06-19 14:04聯合新聞網 綜合報導

圖為蘋果公司示意圖。路透
圖為蘋果公司示意圖。路透
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手機按壓成趨勢？HTC去年發布U11旗艦手機，其中一項「Edge Sense」功能讓使用這得以透過按壓手機兩側的方式，開啟包括相機、聯絡人等應用程式，成為宏達電U系列主打功能，根據《IT之家》報導，目前蘋果手機也在打造類似應用。

HTC旗艦機U11以「Edge Sense」為主打功能，使用者透過實際按壓手勢，便可喚出包括手電筒、聯絡人、相機以及Wi-Fi 熱點等常用應用程式，至於要以手勢對應哪一項功能則由使用者自行決定，隨後HTC推出的U11+、U12+ 上也都保有這項功能。

圖為HTC U11＋。 圖／HTC提供
圖為HTC U11＋。 圖／HTC提供
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在U11上市後不久，谷歌去年推出的自家手機Pixel 2也支援手機按壓手勢功能，功能命名為「Active Edge」。透過按壓手機兩側，使用者可以叫出谷歌語音助理或啟動來電靜音。除了Android陣營之外，有消息傳出蘋果目前也正在申請類似手機按壓專利，未來蘋果迷將有機會在iPhone上使用此項功能。

先前蘋果陣營推出iPhone7系列手機，當中的「雙鏡頭、雙喇叭」功能，被網友吐槽看得到HTC的影子，這次據傳蘋果將申請類似於HTC U11的「按壓技術」，據IT之家引述BGR報導，美國專利局上周公布一項由蘋果申請的技術，這項技術被稱為「Force Sensing Compliant Enclosure」(壓力感測外殼，暫譯)，設計概念類似於iPhone原有的Force Touch功能，並在谷歌手機的「Active Edge」功能上更進一步，不同於Pixel 2只能喚醒語音助理或啟動靜音，使用者未來將可透過蘋果的傳感器觸發不同操作。外界認為，這項技術將有助於整合蘋果之後推出的無實體按鍵手機功能。

HTC蘋果專利

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