OPPO暗示新旗艦機Find X螢幕顯示佔比將大幅提昇

OPPO預計在6月19日於法國巴黎羅浮宮舉辦新機發表會，而稍早官方也釋出新一波宣傳圖像，確認新機Find X將採用雙側曲面螢幕，同時強調螢幕顯示佔比至少將高達90%以上，預期將與日前在上海揭曉的vivo NEX所採用91.24%螢幕顯示佔比更高。

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除了比照三星Galaxy S系列機種採兩側曲面設計讓螢幕顯示範圍更大之外，螢幕上下預期將採用更加窄化設計，藉此讓螢幕顯示佔比有更明顯突破。而除了預告新機將採用顯示佔比更高的螢幕設計，OPPO也透露過去Find系列採用的天際線呼吸燈設計也將重新登場。

在此之前，市場傳聞Find X將採用解析度達2340 x 1080的6.4吋螢幕，同時處理器將採Qualcomm Snapdragon 845，並且搭載8GB記憶體，以及128GB儲存容量，或是256GB儲存容量設計，電池容量則為3730mAh，另外也預期搭載OPPO vooc閃充技術，同時對應新款支援3D結構光與人臉特徵識別的螢幕解鎖功能。

而先前OPPO也「暗示」新款旗艦機Find X將可能採用新款潛望式雙鏡頭與5倍無損變焦，藉此時現在更輕薄機身搭載多倍光學變焦拍攝功能，此外也預期強化擴增實境應用、更安全行動支付，甚至有可能在此款新機內「窺見」OPPO將如何因應即將到來的5G連網技術應用模式 (或許將在Find X內導入準5G連網技術規格)。