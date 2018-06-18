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三星計畫以螢幕發聲方式讓手機顯示佔比再次提昇 LG也將跟進

2018-06-18 17:30楊又肇

在上個月於洛杉磯舉辦的SID 2018 Display Week裡，三星對外展示以OLED螢幕作為振動發聲元件的原型設計，或許意味下一款旗艦新機將會採用此項技術，藉此讓螢幕顯示佔比可進一步提昇。

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類似先前小米在小米MIX所採用技術，三星計畫在旗下OLED面板採用相似技術，讓面板本身即可藉由振動產生聲音原理，藉此取代傳統發聲元件，讓手機螢幕顯示佔比可以變得更高。

若技術發展順利的話，或許三星可能將會把此項技術應用在明年推出新機，進而讓新機螢幕可顯示範圍提昇，而非僅像Galaxy S9相比Galaxy S8未能有明顯螢幕顯示佔比突破。

而除了三星計畫藉由螢幕振動方式發聲，LG在不久前就已經將類似技術應用在旗下輕薄電視產品，未來預期也會應用在旗下手機產品，藉此讓螢幕顯示範圍可以不用再考量擴音喇叭擺放位置，進而讓螢幕邊框可具體縮減。

目前智慧型手機產品均開始朝向讓螢幕顯示佔比大幅提昇發展，因此如何讓螢幕設計有更好呈現效果，進而出現不同設計形式，例如採用瀏海造型，或是像三星將螢幕上下邊框極小化，甚至像小米MIX採將上方極致縮減的作法。

三星智慧型手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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