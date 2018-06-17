499之亂再重擊 國內手機銷量恐難保700萬支大關

2018-06-17 12:18 中央社 台北17日電



499之亂重擊，恐讓國內低迷手機銷量雪上加霜，業者預估，今年手機銷量恐難保住700萬支大關，而手機價位與通路預料也將出現板塊位移，以中低階為主的空機市場相對活絡。

今年5月，電信三雄限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，更衍生出不少亂象，被網友喻為「499之亂」。

台灣手機市場近來氣氛低迷，因技術升級面臨瓶頸、電信業補貼下滑、市場漸趨飽和等多重挑戰，4月智慧機銷售量跌破50萬支大關，驚見49萬支，年減8.5%，已是連續4個月衰退。

在業界數十年的高層評論，49萬支，是從未見過的慘況，而這還是沒有「499之亂」影響的數字。

多數手機大廠都認為，499之亂將進一步重傷國內智慧手機銷售表現，「來客數全部在499大量消化了，導致購機買氣冷颼颼」。

遠傳個人用戶業務暨行銷事業群行動裝置管理處副總經理杜偉昱說，499吃到飽熱潮，真的讓門市人員沒空賣手機，5月不排除會比4月的49萬支更少。

Sony Mobile台灣總經理林志遠預估，台灣5月手機銷售量會再跌2成，6月可能還會比5月更差，甚至再掉個1成，換算下來只有35萬支，7至9月則受到購機買氣稍見回籠，可望回到4月約49萬支的水準。

神腦營運長單紹棣表示，預期今年全年全台手機銷售量將較去年下滑10%至15%。若以市調機構統計台灣2017年手機銷量約733萬支的基期換算，今年700萬大關恐不保。

除了整體銷量下滑，業界評析，手機銷售價格帶也將出現板塊位移。

宏達電台灣區總經理陳柏諭認為，電信商推出499低價方案，等於把補貼手機的空間還給消費者，過去消費者習慣綁高資費購入高階機款，但低資費單門號成趨勢，恐會衝擊高階手機銷售。

他表示，這次申辦499單門號方案約有200萬用戶，等於空機市場將出現200萬支的需求，預估將以中低階手機為主。

台灣大myfone購物也指出，5月原本是手機銷售淡季，但受惠499熱潮，電商銷售的空機需求攀升，myfone手機銷售年增率激增50%，其中購買手機單價約落在5000至1萬元，約占整體手機銷量35%。

也有業者認為，手機銷售將出現M型化趨勢，願意花大錢買旗艦機的消費者仍在，但沒有電信商補貼的支撐下，中低階手機銷售將成主流。

而499為單門號方案，綁的又是30個月長約，未來透過電信通路銷售的比例將進一步下滑。

林志遠指出，今年4月綁機比率已從去年的65%下滑至61%，今年5月可能會跌破6成大關，他分析，以前合約和購機是綁在一起，現在則會脫鉤，以前消費者換機週期大概是24個月、30個月，現在可能更延長。