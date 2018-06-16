蘋果手機不稀奇 換個香蕉也不錯

由BANANA Phone設計的手機總共三個小按鍵，簡單到沒有Sim卡和內存卡，只能依靠藍牙接通電話，也沒有螢幕能操作。 圖／取自BANANA Phone 分享 facebook

在這個時代，人手一支蘋果手機都已經不足為奇了，如果拿了一支香蕉會不會讓人太驚訝？而且是一支真正的香蕉手機。

智能化時代中，手機的功能越來越多，為人們在生活中帶來許多方便，但是最近在手機製造業中又默默的回到最初，推出只有簡單功能的手機，也讓很多網友在社群網站懷念起曾經使用過的神機，不過這款香蕉手機更令人好奇的是，連螢幕都沒有的它，真的能用嗎？答案是肯定的，而且有興趣的民眾們，已經能在國外購物網站購買到實品，只是拿著它講電話實在太搞笑了。

由BANANA Phone所設計的這款手機總共才三個小按鍵，簡單到沒有Sim卡和內存卡的位置，只能依靠藍牙接通電話，令人煩惱的是沒有螢幕能操作，取而代之更方便的是，直接對著手機說出想要聯繫的人名字，它就會自動撥出了，說穿了其實是一個藍牙耳機。雖然只有接聽電話一項功能，但是這支香蕉手機擁有超長待機時間，用USB充完電後，出門三天不用擔心會沒電，甚至能連續打電話達12小時呢！

設計師調皮的採用香蕉外型，長的再兇猛的人，只要拿起電話也會變成萌萌的，亮眼的黃色在人群中絕對成為全場焦點，雖然惡搞成分居多，但是設計者的出發點是非常好的，他希望大家能多打電話溝通、多微笑，還有多關心大猩猩，只是對於用慣智能手機的民眾來說，恐怕就不能太在意實用性了。

由BANANA Phone設計的手機總共三個小按鍵，簡單到沒有Sim卡和內存卡，只能依靠藍牙接通電話，也沒有螢幕能操作。 圖擷自 amazon.com 分享 facebook