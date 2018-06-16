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聊天紀錄洗版、拍馬屁… 微信工作群走樣了

2018-06-16 07:15世界日報 中國新聞組／整理

通訊軟體普遍流通之後，中國慣用微信指派任務。美聯社
通訊軟體普遍流通之後，中國慣用微信指派任務。美聯社
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通訊軟體普遍流通之後，中國慣用微信指派任務。有大學村官被加入120個工作群，上班首要任務是看聊天紀錄，且許多內容變質走樣，淪為貼「玫瑰體」的獻媚表忠心秀場。

新華社旗下「半月談」近日刊載「基層幹部：微信工作群在『走形變味』，警惕指尖上的形式主義」文章稱，部分微信工作群走形變味，滋生和助長官僚主義。也有人被稱為「玫瑰體」，只要部門領導在群裡發言，她們都爭相發「玫瑰花」表情。

上班 忙看聊天紀錄

報導稱，出於防止洩密、搞團團夥夥等考慮，地方黨政機關多禁止使用微信辦公，甚至禁止領導幹部私自組建或加入微信群。

但微信群以便捷、互動、無紙化等優勢，仍被不少黨政幹部青睞，在工作中廣泛使用。

中國東部省份一名通信管理局幹部表示，他所在辦公室就建有一個40至50人微信群，任務安排基本透過這個群分派。一名村支書稱，他加了水利群、黨支部書記群、三防群、民政群等10個微信工作群，每天一大任務就是看微信群的聊天紀錄。

另一名在中國中部省份任職的大學生村官，則「被加」了120多個微信工作群。而華南地區一名市級稅務員稱，「微信工作群就像時刻在開會」，一會兒就有幾百條訊息，稍不注意就不知道發生了什麼事情。

報導稱，工作微信群易患3種病。第一種病症是秀工作、脫實向虛。第二種病症是拍馬群、玫瑰體。第三種病症是微腐敗。

中國慣用微信指派任務，有大學村官被加入120個工作群。 圖擷自網易
中國慣用微信指派任務，有大學村官被加入120個工作群。 圖擷自網易
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負擔 滋長官僚主義

湖北咸寧市委常委、紀委書記、監委主任程良勝說，部分微信工作群「走形變味」，滋生和助長了官僚主義、形式主義，變成基層工作人員的另類「包袱」和負擔，成為一種新的隱形「四風」。

基層幹部建議，微信工作群要有明確的定位，領導最好只發與工作相關的事情，如果與工作無關，僅僅是領導幹部個人愛好，能不發就盡量不發。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水認為，黨政機關應聽取基層工作人員意見，出台規定、細則，尋找工作群規則的最大公約數。

自我封閉…朋友圈只給看3天

朋友圈出現以來，給人們的社交帶來方便。但也引發很多問題。比如隱私的問題、安全的問題等。近日有調查顯示，越來越多的人在朋友圈設置「三天可見」功能，縮小朋友圈紀錄的查看範圍。但出現此功能後，爭議一直不斷，支持者認為理應保護隱私，而反對者認為會導致「友盡」。

北京晨報報導，贊成設置「三天可見」功能的人認為，朋友圈裡並非全都是朋友，有時初次見面的人加個微信很正常，可能以後很少有機會再見面，但互相之間卻能通過朋友圈瞭解對方很多涉及隱私的生活細節。最麻煩的是，會涉及隱私洩露、上當受騙等，這些年來，類似的事情常在媒體見到。

切割 滿足隱私需求

「三天可見」正是應對這種情況所出現的功能。一個人在朋友圈發表的文字、圖象，很容易在自己不知情的情況下，被廣泛傳播，而且一旦傳出去，很難追查蹤跡，倘若個人隱私受到侵害、甚至因此被詐騙等，同樣很難追究洩露者的責任。

如今，越來越多人開始使用「三天可見」功能，證明它確實滿足了互聯網社交中的某種需求。當然，對個人設置「朋友圈不可見」也是如此，把微信僅僅當做一種聯繫方式，就像短信一樣，也無不可。

報導說，也有人認為，朋友圈「三天可見」是一個敗筆，因為它違背社交媒體的原則。那還有社交的意義嗎？對於一個新朋友來說，朋友圈無疑是快速瞭解對方的渠道，翻翻對方的朋友圈，很快就能互相有個總體的瞭解，一個人在朋友圈裡發表的圖象、文字，很容易看出這個人的才華、思想、見解、價值等，甚至可瞭解對方性格、喜好等。

留白 違背社交原則

如果朋友圈設置了「三天可見」，那就意味著，在朋友的眼裡，這個人三天之前一片空白，甚至有人三天什麼也沒寫，「三天可見」就變成完全空白。這就背離微信最初的精神。報導指出，越來越多人選擇「三天可見」，值得擔憂，尤其是說明，當前我們的社會中，人們自我封閉的傾向很嚴重。

陸媒報導，工作微信群易患3種病。
陸媒報導，工作微信群易患3種病。
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