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首波獨立運作設計方案底定 5G連網技術將步入商用化

2018-06-15 10:16楊又肇

3GPP稍早於美國聖地牙哥舉辦會議中確定首波5G NR標準獨立運作設計方案，意味首波商用5G連網技術標準正式出爐。

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此次確定的R15版本技術標準，將成為5G連網技術第一個全功能版本技術標準，分別包含非獨立運作與獨立運作設計方案，其中非獨立運作設計方案已經在2017年12月確認，並且在今年3月成為正式標準，此次則是讓獨立運作設計方案成為正式標準，藉此實現真正5G連網運作模式。

相比非獨立運作設計方案仍須配合現行4G連網資源輔助，藉此實現接近5G連網傳輸表現的情況，R15版本中的獨立運作設計方案將能實現5G連網技術真正優勢，其中包含對應更大傳輸頻寬、更低網路延遲，以及對應大量設備連接使用等特性。

而R15版本仍有部分使用場景必須細化規範，並且使其相容下一版R16標準版本。現階段R15版本標準已經完成無線接入的RAN相關技術標準，此次完成標準獨立運作設計方案 (Standalone,SA)，接下來還要進一步確認核心網路技術與終端設備相關技術標準，預計將在2019年12月確定最終標準，並且將在2020年遞交給國際電信聯盟，成為正式技術標準規範。

目前市場對於5G網路應用的想像，分別可對應不同使用場景，同時對應軟體定義動態調整連接資源，避免過往4G或3G網路技術容易被佔用情況，同時3GPP目前也開始研擬如何將5G連網技術應用在工業自動化等垂直領域。

而此次參與3GPP會議的全球電信業者、電信設備相關廠商，分別包含AT&T、Verizon、DISH、Qualcomm、Intel、Keysight、InterDigital、VIAVI、英國電信、德國電信、Vodafone、Orange、義大利電信、Ericsson、Nokia、Rohde & Schwarz、NTT DOCOMO、Softbank、KDDI、Anritsu、富士通、Kyocera、Mitsubishi、NE、住友電氣、Sony Mobile、Spirent、Panasonic、Sharp、KT、LG U+、SK、三星、LG、中國電信、中國移動、中國聯通、中國信息通訊研究院、華為、中興、大唐電信、聯想、星河亮點、OPPO、vivo、小米、紫光、中華電信、亞太電信、聯發科在內廠商。

5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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