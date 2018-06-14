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挑戰手機攝影極限 Xperia XZ2 Premium 七月登台首發

2018-06-14 15:31聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

Sony Mobile今天正式在台發表首款搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機的超旗艦手機Xperia XZ2 Premium，以前瞻技術，顛覆手機攝影限制，為全球唯一4K HDR螢幕及4KHDR錄影的智慧手機，Sony Mobile宣布將台灣列為全球首發市場。

Xperia XZ2 Premium有鉻黑、鉻銀黑兩色，自2018年夏季陸續於全球限定市場、限量推出，台灣將於7月下旬正式發售。

Xperia XZ2 Premium雙鏡頭皆採用Sony G鏡全新設計7片鏡頭組，超大光圈，一個彩色鏡頭組、一個黑白鏡頭組的專業雙鏡頭組合。

Sony此次獨闢蹊徑在攝影上創新之舉，內建全新開發的「AUBE即時影像融合處理晶片」，可即時融合黑白與彩色影像，達成在照片和影片上皆能擁有精緻細節、色彩飽和的影像。

Xperia XZ2 Premium帶來世界最高感光ISO 12800手機錄影與超高感光ISO 51200拍照功能，即使在嚴峻的低光源環境，也能帶來超越人眼極限的銳利清晰影像。

Xperia XZ2 Premium搭載Qualcomm S845八核心處理器，除了LTE Cat.18更支援LAA，可享受超高的飆速下載速率。

Sony Mobile挑戰手機攝影極限 Xperia XZ2 Premium 7...
Sony Mobile挑戰手機攝影極限 Xperia XZ2 Premium 7月強勢登台。圖╱Sony Mobile提供
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