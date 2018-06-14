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阻警未獲合法授權解鎖 蘋果強化iPhone加密

2018-06-14 10:22中央社 華盛頓13日綜合外電報導

圖為iPhone X。 美聯社
圖為iPhone X。 美聯社
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蘋果公司（Apple）今天表示，正在強化iPhone手機的加密功能，以遏阻警方在未取得合法授權下將手機解鎖。

有報導指出，解鎖工具「灰鑰匙」（GrayKey）的使用率越來越高，警方可透過這項工具，繞過iPhone的安全機制。蘋果如今強化加密功能，是與執法部門持續發生衝突下的最新作為。

蘋果表示，這些新功能並非意在阻撓執法，而是防止任何人，基於任何動機繞過加密機制。

這間公司於聲明指出：「在蘋果，我們設計的一切都以顧客為中心。」

「我們不斷強化蘋果每款產品的安全防護，以協助顧客免遭駭客盜用身分及侵犯他們的個人資訊。我們極為尊重執法部門，我們強化安全機制，並非意在使他們工作時碰壁。」

蘋果表示，正努力降低灰鑰匙或類似工具取得資訊的可能性。

蘋果指出，已成立24小時運作的團隊，每天回應執法及國家安全部門的要求。但這間公司因拒絕讓外界輕易取得iPhones內的資訊，一直是若干執法部門的目標。

蘋果兩年前打官司，以阻止聯邦調查局（FBI）強迫公司破解加州聖伯納地諾郡（San BernardinoCounty）大規模槍擊案凶嫌的iPhone。

美國司法部後來宣布成功破解槍手的iPhone，便撤銷了對蘋果的訴訟。

駭客iPhoneApple

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