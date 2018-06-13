螢幕佔比91%、鏡頭會自動彈出 vivo NEX雙版本揭曉

在上海發表會中，vivo終於將先前透露的旗艦機種NEX對外揭曉，相比在今年MWC 2018期間揭曉的概念設計「APEX」，NEX實際機身外觀變得更加圓潤，並且區分黑、紅配色，並且將針對不同市場需求提供螢幕下指紋辨識，或是機身背面指紋模組設計版本。

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硬體規格部分，NEX採用6.59吋、2316×1080解析度、顯示比例達19.3:9設計，顯示佔比高達91.24%的Super AMOLED螢幕，並且同樣對應DCI-P3色域顯示效果。為了讓螢幕有最大化設計，vivo在NEX採用螢幕下光源感測元件，以及微縫紅外線感應設計，同時也藉由微震動單體讓螢幕直接發聲，藉此取代傳統聽筒功能，聲音輸出部分則對應7.1虛擬聲表現，並且支援DTS音效技術。此次搭載的指紋識別功能部分，並未像「APEX」採用半面螢幕任一位置均可完成指紋識別的設計，而是與X21同樣採固定位置識別指紋，但感應識別範圍有進一步增大。

相機部分採用包含1200萬畫素、Sony IMX363感光元件、f/1.8光圈與四軸光學防手震功能，並且搭配500萬畫素副鏡頭組合的主相機模組。而800萬畫素視訊鏡頭部分，則如同先前在「APEX」般的設計，採用隱藏式設計，當使用者啟用視訊鏡頭功能時，鏡頭就會自動從機身內彈出。

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而在此次推出版本裡，旗艦機種確定採用Qualcomm Snapdragon 845、8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則為4000mAh，並且將底部連接埠更改為USB Type-C規格。而標準版則採用Snapdragon 710處理器，記憶體調整為6GB，儲存容量則僅提供128GB規格，電池與旗艦機種一樣採4000mAh容量設計。

作業系統則採用基於Android 8.1的Funtouch OS，並且採用全新Energy UI，以及可理解自然語意操作的Jovi數位助理服務，同時在相機功能也加入智慧識別功能，在遊戲支援部分更與騰訊合作，更針對Unreal Engine遊戲引擎打造的遊戲內容進行最佳化。

建議售價方面，vivo NEX一般版將以人民幣3898元價格上市，旗艦機種則因儲存容量不同，分別將以人民幣4498元與4998元價格推出，預計將從今天晚上開放中國市場預約，實際上市時間則是6月23日。至於先前vivo曾透露將在台灣引進此款新機，目前則暫時尚未有具體消息。

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