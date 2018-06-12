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手機沒改過按鍵燈就落伍了 他曬18年前「小海豚」

2018-06-12 22:49聯合新聞網 綜合報導

左為網友「18年前的回憶」MOTO CD-928「小海豚」手機，右為改照前的原機...
左為網友「18年前的回憶」MOTO CD-928「小海豚」手機，右為改照前的原機。 圖擷自爆廢公社、聯合報系資料照
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還記得你人生的第一支手機是什麼嗎？近日有網友整理房間時，挖出「18年前的回憶」MOTO CD-928「小海豚」手機，隨後在社群寫著「七年級生的手機沒改螢幕燈/按鍵燈/天線燈/跑馬燈就落伍了吧」，並附上「小海豚」再次開機燈泡閃爍的影片，讓看到的網友們直呼「好懷念啊！」。

一名劉姓網友在「爆廢公社」發文，「我的第一隻手機CD-928小海豚，還有人的小海豚跟我一樣還沒回到大海，繼續會唱歌的嗎？」，影片中可見他的「小海豚」改過螢幕燈、按鍵燈、天線燈，至今仍可正常使用，還響著的鈴聲也超懷舊。

MOTO CD928在當年受歡迎的程度，可說是每一家手機行都會供應「小海豚」改機服務，發光天線與外殼等等周邊商品跟著熱銷，就連夜市攤販也搶這商機。

網友驚訝居然可以保存這麼久，引起大家回憶的說，「7年級時代的愛瘋」、「想當年是商業人士在用的中高階手機呢」、「還要自編鈴聲」，甚至有人開玩笑說「以前拿這支騎機車，妹都載不完」。

事實上，世界上開發第一支手機的MOTOROLA公司，在1997年推出MOTO CD928，而「小海豚」手機號稱「全球第一支中文輸入手機」，一上市就廣受市場好評，消費者都推薦耐摔好用勘比Nokia神機3310，特別是掀蓋式外型更為經典。

網友整理房間時，挖出「18年前的回憶」MOTO CD-928「小海豚」手機。 圖...
網友整理房間時，挖出「18年前的回憶」MOTO CD-928「小海豚」手機。 圖擷自爆廢公社
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